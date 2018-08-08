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12:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Летний кинотеатр вновь открыт в парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода

Летний кинотеатр вновь открыт в парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что 9 августа в 19:00 в парке культуры и отдыха Автозаводского района состоится очередной кинопоказ в «Летнем кинотеатре Радиолы». Зрители смогут увидеть комедию-вестерн «Человек с бульвара Капуцинов».

Стоит добавить, что после просмотра автозаводцев ждет розыгрыш призов. Самые юные жители района получат в подарок конфеты.

Приглашаются все желающие окунуться в теплую и ностальгическую атмосферу советского кинематографа. Вход свободный.

Напомним, «Летний кинотеатр Радиолы» будет работать в Автозаводском парке культуры и отдыха в течение августа. Сеансы организованы по четвергам. Посетители смогут увидеть лучшие советские фильмы, вошедшие в «золотой фонд» отечественного кино: «Девушка без адреса», «Человек с бульвара Капуцинов», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82», «Берегись автомобиля».

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