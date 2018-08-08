Летний кинотеатр вновь открыт в парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода
Летний кинотеатр вновь открыт в парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода, сообщает
Летний кинотеатр вновь открыт в парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода, сообщает
В сообщении говорится, что 9 августа в 19:00 в парке культуры и отдыха Автозаводского района состоится очередной кинопоказ в «Летнем кинотеатре Радиолы». Зрители смогут увидеть
Стоит добавить, что после просмотра автозаводцев ждет розыгрыш призов. Самые юные жители района получат в подарок конфеты.
Приглашаются все желающие окунуться в теплую и ностальгическую атмосферу советского кинематографа. Вход свободный.
Напомним, «Летний кинотеатр Радиолы» будет работать в Автозаводском парке культуры и отдыха в течение августа. Сеансы организованы по четвергам. Посетители смогут увидеть лучшие советские фильмы, вошедшие в «золотой фонд» отечественного кино: «Девушка без адреса», «Человек с бульвара Капуцинов», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82», «Берегись автомобиля».