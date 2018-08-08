Парад близнецов прошел в Нижегородской области

Фестиваль близнецов прошел в Выксе. В необычном мероприятии приняли участие более 30 пар близнецов, двойняшек и тройняшек. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Участники, возрастом от 1 до 56 лет приехали из Нижнего Новгорода, Навашино и Выксы. На фестивале для близнецов организовали разнообразные конкурсы: участники должны были представить костюм, рисунок и поделку. Самые креативные из двойняшек и тройняшек получили памятные призы.