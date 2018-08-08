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12:41 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде отключены светофоры на Московском проспекте и ул. Гайдара

В областном центре второй день подряд отключен светофор на перекрестке Московского проспекта и ул. Миклухо-Маклая.

Источник: Новый Калининград

Причина — ремонт электрооборудования, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе горадминистрации в среду.

Устройство не будет работать до 18:30.

Также отключен светофор на перекрестке улиц Гайдара и Челнокова. Его обещают запустить в 15:30.

Горвласти просят автомобилистов соблюдать максимальную бдительность.

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