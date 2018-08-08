В Калининграде отключены светофоры на Московском проспекте и ул. Гайдара
В областном центре второй день подряд отключен светофор на перекрестке Московского проспекта и ул.
В областном центре второй день подряд отключен светофор на перекрестке Московского проспекта и ул.
Причина — ремонт электрооборудования, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Устройство не будет работать до 18:30.
Также отключен светофор на перекрестке улиц Гайдара и Челнокова. Его обещают запустить в 15:30.
Горвласти просят автомобилистов соблюдать максимальную бдительность.