Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Путешественник из России Дмитрий Волков оказался тем самым туристом, который вместе со своими товарищами выпивал шампанское на Монблане из трехлитровой
Путешественник из России Дмитрий Волков оказался тем самым туристом, который вместе со своими товарищами выпивал шампанское на Монблане из трехлитровой
Как выяснилось, группа российских туристов с
О встрече с россиянами, выпивающими шампанское, рассказала британка Сэди Уайтлокс, которая совершала восхождение на Монблан с другой группой туристов. Туристка встретила российских путешественников в так называемой Refuge du Goûter (Хижине Гуте) на склоне горы на высоте чуть более трех тысяч метров.
В августе 2018 года британка Сэди Уайтлокс опубликовала в издании Daily Mail колонку о своем восхождении на самый высокий пик Альп — Монблан (4810 метров). По словам Уайтлокс, подъем дался ей с большим трудом. Перед восхождением британка провела неделю в альпинистской школе. Во время подъема один из участников группы, с которой она совершала восхождение, почувствовал себя плохо, и его пришлось эвакуировать на вертолете.