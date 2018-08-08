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13:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина

Путешественник из России Дмитрий Волков оказался тем самым туристом, который вместе со своими товарищами выпивал шампанское на Монблане из трехлитровой бутылки-жеробоама. Об этом Волков рассказал в своем аккаунте в Facebook.

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Как выяснилось, группа российских туристов с гидом-инструктором совершала организованное восхождение на Монблан и на привале во время подъема в Хижине Гуте отмечала день рождения одного из них — предпринимателя Дмитрия Волкова, генерального партнера инвестиционной компании RD Ventures. «Завтра мне исполнится сорок два года, и я, наверное, чувствую себя счастливым», — написал Дмитрий в своем посте в Facebook, рассказывающем о подъеме на самую высокую гору Альп, и опубликовал фотографию с бутылкой шампанского-жеробоамом.

По словам знакомой Дмитрия, в группе было более десяти туристов, и они выпили всего по одному символическому бокалу. После празднования россиянин и его товарищи успешно завершили восхождение.

О встрече с россиянами, выпивающими шампанское, рассказала британка Сэди Уайтлокс, которая совершала восхождение на Монблан с другой группой туристов. Туристка встретила российских путешественников в так называемой Refuge du Goûter (Хижине Гуте) на склоне горы на высоте чуть более трех тысяч метров.

В августе 2018 года британка Сэди Уайтлокс опубликовала в издании Daily Mail колонку о своем восхождении на самый высокий пик Альп — Монблан (4810 метров). По словам Уайтлокс, подъем дался ей с большим трудом. Перед восхождением британка провела неделю в альпинистской школе. Во время подъема один из участников группы, с которой она совершала восхождение, почувствовал себя плохо, и его пришлось эвакуировать на вертолете.

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