Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина

Как выяснилось, группа российских туристов с гидом-инструктором совершала организованное восхождение на Монблан и на привале во время подъема в Хижине Гуте отмечала день рождения одного из них — предпринимателя Дмитрия Волкова, генерального партнера инвестиционной компании RD Ventures. «Завтра мне исполнится сорок два года, и я, наверное, чувствую себя счастливым», — написал Дмитрий в своем посте в Facebook, рассказывающем о подъеме на самую высокую гору Альп, и опубликовал фотографию с бутылкой шампанского-жеробоамом.

По словам знакомой Дмитрия, в группе было более десяти туристов, и они выпили всего по одному символическому бокалу. После празднования россиянин и его товарищи успешно завершили восхождение.

О встрече с россиянами, выпивающими шампанское, рассказала британка Сэди Уайтлокс, которая совершала восхождение на Монблан с другой группой туристов. Туристка встретила российских путешественников в так называемой Refuge du Goûter (Хижине Гуте) на склоне горы на высоте чуть более трех тысяч метров.