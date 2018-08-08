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13:00 (мск), источник: Tengrinews

THT-Comedy, «Боец» и Russia Today TV. Какие каналы вне закона в Казахстане

У ряда иностранных телеканалов в Казахстане были отозваны свидетельства о постановке на учет. Об этом сообщается на сайте Министерства информации.

У ряда иностранных телеканалов в Казахстане были отозваны свидетельства о постановке на учет. Об этом сообщается на сайте Министерства информации и коммуникаций РК, передает Tengrinews.kz.

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Сообщается, что в соответствии с поправками в закон «О телерадиовещании», принятыми в 2017 году, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующиеся на территории Казахстана, обязаны в течение шести месяцев со дня введения в действие закона зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала.

Закон вступил в силу 9 января 2018 года. Иностранные теле-, радиоканалы были обязаны в течение шести месяцев со дня опубликования зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства) в срок до 9 июля текущего года. По истечению указанного срока у всех иностранных теле-, радиоканалов, не прошедших процедуру регистрации юридического лица или учетной регистрации филиала (представительства), министерство отозвало свидетельство о постановке на учет. Что в последующем повлечет запрет на ретрансляцию данных иностранных теле-, радиоканалов на территории Казахстана. Отмечается, что в Министерстве информации и коммуникаций на учет поставлено 307 иностранных теле-, радиоканалов. Из них 219 — открыли свои представительства, 88 — не открыли.

«Иностранные теле-, и радиоканалы заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет», — отметили в МИК РК.

В список 88 каналов, не открывших представительства на 8 августа 2018 года вошли: Киносоюз, Дождь, Fashion TV, Russia Today TV, Бойцовский клуб, Боец, Футбол, Спорт 1, Спорт 2, Universal Channel, Sky News, Sky News HD, Fox News Channel, Bloomberg Television, France 24, THT-Comedy, Спутниковое телевидение Дагестана.

Как отметил глава МИК Даурен Абаев на своей странице в Facebook, по данным каналам подготовлены приказы, предусматривающие прекращение их вещания на территории страны.

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