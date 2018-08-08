THT-Comedy, «Боец» и Russia Today TV. Какие каналы вне закона в Казахстане
У ряда иностранных телеканалов в Казахстане были отозваны свидетельства о постановке на учет. Об этом сообщается на сайте Министерства информации.
У ряда иностранных телеканалов в Казахстане были отозваны свидетельства о постановке на учет. Об этом сообщается на сайте Министерства информации.
У ряда иностранных телеканалов в Казахстане были отозваны свидетельства о постановке на учет. Об этом сообщается на сайте Министерства информации и коммуникаций РК, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что в соответствии с поправками в закон «О телерадиовещании», принятыми в 2017 году, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующиеся на территории Казахстана, обязаны в течение шести месяцев со дня введения в действие закона зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала.
Закон вступил в силу 9 января 2018 года. Иностранные теле-, радиоканалы были обязаны в течение шести месяцев со дня опубликования зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства) в срок до 9 июля текущего года. По истечению указанного срока у всех иностранных теле-, радиоканалов, не прошедших процедуру регистрации юридического лица или учетной регистрации филиала (представительства), министерство отозвало свидетельство о постановке на учет. Что в последующем повлечет запрет на ретрансляцию данных иностранных теле-, радиоканалов на территории Казахстана. Отмечается, что в Министерстве информации и коммуникаций на учет поставлено 307 иностранных теле-, радиоканалов. Из них 219 — открыли свои представительства, 88 — не открыли.
«Иностранные теле-, и радиоканалы заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет», — отметили в МИК РК.
В список 88 каналов, не открывших представительства на 8 августа 2018 года вошли: Киносоюз, Дождь, Fashion TV, Russia Today TV, Бойцовский клуб, Боец, Футбол, Спорт 1, Спорт 2, Universal Channel, Sky News, Sky News HD, Fox News Channel, Bloomberg Television, France 24,
Как отметил глава МИК Даурен Абаев на своей странице в Facebook, по данным каналам подготовлены приказы, предусматривающие прекращение их вещания на территории страны.