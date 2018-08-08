Прокуратура заставила чиновников убрать пять свалок
Прокуратура Калачевского района Волгоградской области через суд заставила чиновников убрать пять свалок. Все несанкционированные места размещения отходов обнаружили в
Прокуратура Калачевского района Волгоградской области через суд заставила чиновников убрать пять свалок. Все несанкционированные места размещения отходов обнаружили в
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе проверки выяснилось, что общая площадь захламленных бытовыми отходами участков составляет 800 квадратных метров. А сами стихийные свалки не только угрожают здоровью населения, но и могут послужить источниками пожаров.
Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием к органам местного самоуправления ликвидировать несанкционированные полигоны. Суд полностью удовлетворил иск прокурора. В