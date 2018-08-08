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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура заставила чиновников убрать пять свалок

Прокуратура Калачевского района Волгоградской области через суд заставила чиновников убрать пять свалок. Все несанкционированные места размещения отходов обнаружили в Калаче-на-Дону и селе Ильевка.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе проверки выяснилось, что общая площадь захламленных бытовыми отходами участков составляет 800 квадратных метров. А сами стихийные свалки не только угрожают здоровью населения, но и могут послужить источниками пожаров.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием к органам местного самоуправления ликвидировать несанкционированные полигоны. Суд полностью удовлетворил иск прокурора. В Калаче-на-Дону уже ликвидированы три свалки площадью около 200 квадратных метров. Ликвидация еще двух находится на контроле прокуратуры Калачевского района.

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