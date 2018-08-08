Милиция нашла пропавшую пять дней назад девочку

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Пропавшую 3 августа 14-летнюю Кристину Кравченко нашли, сообщили в среду в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

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Девочка пропала 3 августа: она ушла из дома и с тех пор не выходила на связь. Поисками 14-летней школьницы занимались волонтеры и сотрудники милиции.

«Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних совместно ОУР Фрунзенского РУВД столицы установили местонахождение 14-летней Кристины Кравченко — девочка находилась у друзей», — сообщили в четверг в ГУВД.

По данным милиции, со школьницей все хорошо. Она находится дома со вчерашнего вечера.