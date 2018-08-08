Милиция нашла пропавшую пять дней назад девочку
Как выяснилось, школьница Кристина Кравченко находилась у друзей, с ней все хорошо.
Как выяснилось, школьница Кристина Кравченко находилась у друзей, с ней все хорошо.
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Пропавшую 3 августа 14-летнюю Кристину Кравченко нашли, сообщили в среду в
Девочка пропала 3 августа: она ушла из дома и с тех пор не выходила на связь. Поисками 14-летней школьницы занимались волонтеры и сотрудники милиции.
«Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних совместно ОУР Фрунзенского РУВД столицы установили местонахождение 14-летней Кристины Кравченко — девочка находилась у друзей», — сообщили в четверг в ГУВД.
По данным милиции, со школьницей все хорошо. Она находится дома со вчерашнего вечера.
Информации о том, почему Кристина ушла из дома и почти пять дней была у друзей, нет. Также неизвестно и то, первый ли это случай подобного поведения школьницы.