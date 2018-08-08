Росздравнадзор проверяет все клиники пластической хирургии региона

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В связи этим региональное управление Росздравнадзора проверяет работу всех клиник Самарской области, оказывающих данные услуги.

«Мы исполняем поручение правительства РФ и проверяем все медицинские учреждения, которые работают по профилю пластической хирургии, — сообщил начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению регионального управления Росздравнадзора Денис Курдюмов. — Еженедельно проводится до трех проверок».

Согласно данным, озвученным на публичных слушаниях ведомства, теперь право на проведение пластических операций останется лишь у пластических хирургов. Специалисты-хирурги, прошедшие лишь усовершенствование по профилю «пластическая хирургия», больше не имеют права выполнять эстетические операции.

При обращении к пластическому хирургу пациент имеет право получить консультации и других специалистов: неврологов, терапевту, дерматовенерологов, педиатров, оториноларингологов, гинекологов, урологов и других. Клиника обязана обеспечить возможность такой консультации. Станут обязательными круглосуточный контроль состояния пациента и наличие ночного стационара. Медицинские организации обязаны обеспечить наличие круглосуточно функционирующих рентгенологического отделения и отделения анестезиологии и реанимации.

Пластические операции отныне могут выполняться только в специально оснащенных центрах и отделениях пластической хирургии. Медицинское учреждение, имеющее обычное хирургическое отделение и даже пластических хирургов в штате, права на выполнение эстетических операций теряет.