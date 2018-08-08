Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Японский аналитик был поражен после посещения Курил
Назван город с самым удобным общественным транспортом
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
5 смелых способов заплести обычный хвост
Где на самом деле крестили Иисуса ХристаОб этом до сих пор спорят ученые, политики и верующие. Одни утверждают, что это событие произошло на западном берегу Иордана, другие - на восточном
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
5 смелых способов заплести обычный хвост
7 способов визуально увеличить грудь без пуш-апов и операций
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:52 (мск), источник: Volga News

Росздравнадзор проверяет все клиники пластической хирургии региона

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» существенно изменяется порядок работы клиник эстетической хирургии.

Источник: Reuters

В связи этим региональное управление Росздравнадзора проверяет работу всех клиник Самарской области, оказывающих данные услуги.

«Мы исполняем поручение правительства РФ и проверяем все медицинские учреждения, которые работают по профилю пластической хирургии, — сообщил начальник отдела контроля и надзора по оказанию медицинской помощи населению регионального управления Росздравнадзора Денис Курдюмов. — Еженедельно проводится до трех проверок».

Согласно данным, озвученным на публичных слушаниях ведомства, теперь право на проведение пластических операций останется лишь у пластических хирургов. Специалисты-хирурги, прошедшие лишь усовершенствование по профилю «пластическая хирургия», больше не имеют права выполнять эстетические операции.

При обращении к пластическому хирургу пациент имеет право получить консультации и других специалистов: неврологов, терапевту, дерматовенерологов, педиатров, оториноларингологов, гинекологов, урологов и других. Клиника обязана обеспечить возможность такой консультации. Станут обязательными круглосуточный контроль состояния пациента и наличие ночного стационара. Медицинские организации обязаны обеспечить наличие круглосуточно функционирующих рентгенологического отделения и отделения анестезиологии и реанимации.

Пластические операции отныне могут выполняться только в специально оснащенных центрах и отделениях пластической хирургии. Медицинское учреждение, имеющее обычное хирургическое отделение и даже пластических хирургов в штате, права на выполнение эстетических операций теряет.

Кроме того, в новом приказе Минздрава отсутствует формулировка — проведение операций в связи с «желание пациента внести коррекцию в свою внешность». То есть теперь пациенты больше не смогут требовать изменения своей внешности для обретения сходных черт с любимыми знаменитостями. Между тем допустимы операции «в соответствии с общепринятыми эстетическими нормами и представлениями пациента», а также для «устранения анатомических или функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей».

Все новости региона
Александр Кобенко переходит в Национальную инжиниринговую корпорацию
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Археологи нашли в Подмосковье клад времен Бориса Годунова
Жительница Новосибирска за сутки нашла работу и жилье бездомному
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
История россиянки о жизни в Амстердаме: фото
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь