ВМО: необычная жара вскоре станет обычным явлением

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Такой вывод сделали специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО), информирует SB.BY со ссылкой на Радио ООН.

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По словам заместителя генсекретаря ВМО Елены Манаенковой, нынешний год, скорее всего, будет самым жарким за всю историю. Во многих странах зарегистрированы новые температурные рекорды. Объясняется, что установившаяся жара соответствует прогнозам Всемирной метеорологической организации в условиях изменения климата, спровоцированного парниковыми газами. Елена Манаенкова отмечает, что это не какой-то сценарий будущего, а то, что происходит прямо сейчас.

По мнению специалистов ВМО, погода сильно повлияла на здоровье людей, сельское хозяйство и инфраструктуру. В глобальном масштабе прошедший июнь был вторым самым жарким июнем за всю историю. Высокие температуры сохранились также в июле и в августе, причем даже на севере.

Сильная жара с середины июля отмечается в Скандинавских странах. За Полярным кругом воздух нагрелся до плюс 30 градусов. В Финляндии июль оказался самым жарким за всю историю, установилась засуха, в результате которой ожидаются потери до 50% урожая. В 2018 году от засухи пострадали также Ирландия, Германия и Франция.

Серьезные разрушения причинили и лесные пожары. Этим летом они накрыли Швецию, Испанию, Португалию и Грецию, где в отдельных местах температура повышалась до плюс 46,6 градуса. Непривычно сильная жара установилась в северной Сибири, в США, центральной Канаде и на севере Африки, Ближнем Востоке и на севере Китая.