ВМО: необычная жара вскоре станет обычным явлением
Необычная погода, сильная жара, засуха и обильные осадки, которые отмечались в Северном полушарии в первой половине лета, скоро станут обычным явлением.
Необычная погода, сильная жара, засуха и обильные осадки, которые отмечались в Северном полушарии в первой половине лета, скоро станут обычным явлением.
Такой вывод сделали специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО), информирует SB.BY со ссылкой на Радио ООН.
По словам заместителя генсекретаря ВМО Елены Манаенковой, нынешний год, скорее всего, будет самым жарким за всю историю. Во многих странах зарегистрированы новые температурные рекорды. Объясняется, что установившаяся жара соответствует прогнозам Всемирной метеорологической организации в условиях изменения климата, спровоцированного парниковыми газами. Елена Манаенкова отмечает, что это не
По мнению специалистов ВМО, погода сильно повлияла на здоровье людей, сельское хозяйство и инфраструктуру. В глобальном масштабе прошедший июнь был вторым самым жарким июнем за всю историю. Высокие температуры сохранились также в июле и в августе, причем даже на севере.
Сильная жара с середины июля отмечается в Скандинавских странах. За Полярным кругом воздух нагрелся до плюс 30 градусов. В Финляндии июль оказался самым жарким за всю историю, установилась засуха, в результате которой ожидаются потери до 50% урожая. В 2018 году от засухи пострадали также Ирландия, Германия и Франция.
Серьезные разрушения причинили и лесные пожары. Этим летом они накрыли Швецию, Испанию, Португалию и Грецию, где в отдельных местах температура повышалась до плюс 46,6 градуса. Непривычно сильная жара установилась в северной Сибири, в США, центральной Канаде и на севере Африки, Ближнем Востоке и на севере Китая.
В Парижском соглашении по климату определена задача не допустить повышения средней глобальной температуры более чем на 1,5−2 градуса Цельсия. Как сказал представитель Всемирной метеорологической организации Майкл Спэрроу, эти меры не дадут возможности снизить выбросы парниковых газов. Даже если государства предпримут шаги, нужные для того, чтобы сдержать увеличение температуры на уровне 2 градусов или ниже, есть вероятность, что механизмы, компенсирующие эмиссии парниковых газов, такие как океаны и леса, которые поглощают углекислый газ, перестанут работать и будут способствовать дальнейшему значительному потеплению.