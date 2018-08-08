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13:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске выбирают лучший дом и лучший подъезд

Районный этап конкурса близок к завершению, а победителей в городском объявят в конце августа. Зачем собственники квартир принимают участие в таких соревнованиях?

Источник: Вести - Новосибирск

Это двор дома номер десять по улице Гребенщикова, в прошлом году он стал одним из победителей конкурса. Пожалуй, здесь есть всё, что можно сделать своими руками — от фонтана до непременных скульптур из вторсырья, — но главное — безукоризненный порядок. Подъезд — тоже лауреат: внутри — видеонаблюдение, информационные стенды, цветы и чистота.

Ирина Трофимова, старшая по дому № 10 по ул. Гребенщикова: «Подъезды у нас ремонтировались очень давно — уже больше пяти лет прошло, — поэтому, сами видите, в каком они состоянии. Это говорит о том, что жильцы у нас относятся к этому имуществу как к своей квартире».

Общее имущество приносит также и небольшой доход: во дворе — два коммерческих киоска, на крыше — ретрансляторы мобильных сетей. Средства от аренды превращаются в клумбы, асфальт и тренажёры. Распоряжается — товарищество собственников жилья. Краузе, 5 — дом того же ТСЖ, участник конкурса этого года. Доходов от аренды здесь нет, но жильцы готовы инвестировать в благоустройство свои средства.

Ольга Бобровская, председатель ТСЖ «Родники-2»: «Мы уже сейчас задумываемся о планах — что мы будем делать, как мы это хотим. И поэтому мы закладываем свои планы в тариф на решение собственников. А уже после голосования люди принимают решение — что, сколько это будет стоить, каким образом это будет вложено».

Свои силы собственники тоже вкладывают не скупясь.

Наталья Белоусова, активист ТСЖ «Родники-2»: «Вешается объявление… Вот этот костяк основной — все друг друга знают… За счёт этого мы все выходим — не просто работать, а ещё и общаться».

Изюминка, которой здесь решили удивить соседей и жюри конкурса — домашняя картинная галерея: портреты и рисунки самых младших жильцов дома.

Антон Лучанский, корреспондент: «Есть и совершенно прагматичная сторона всего этого благоустройства. Краузе, 5 — самая обычная десятиэтажка на Шестом микрорайоне, но в этом году самую обычную двухкомнатную квартиру здесь продали за 4 миллиона 200 тысяч рублей».

Но желающих продавать жильё в этом доме, по словам активистов ТСЖ, немного.

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