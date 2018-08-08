День района-2018 в Маслянино: программа и салют
В День района-2018 в Маслянино Новосибирской области жителей и гостей района ждет выставка цветов и
В День района-2018 в Маслянино Новосибирской области жителей и гостей района ждет выставка цветов и
Стадион
9.00 —
10.00 — Радиогазета (информирование о программе дня, ярмарке).
Парк
10.00 — Выставка цветов.
Стадион, главная сцена.
11.00 — Торжественное открытие Дня района.
12.00 — Концертная программа коллективов МДК и сельских ДК.
Зрительный зал МДК
13.00 — Торжественное открытие кинозала «Синема, синема».
Стадион, главная сцена
14.00 — Театрализованная программа к Дню поселка «А у нас сегодня праздник!»
15.30 — 16.00 — Подведение итогов зональной
16.00 — 18.00 — Концерт детского творчества, посвященный 10-летию детства в России «Мы будущее района».
Детские игровые площадки. Стадион
17.00 — 19.00 — Спортивные площадки. Стадион.
Площадь МДК
17.00 — Конкурсная программа «Дог-шоу».
Стадион, главная сцена
18.00 — 19.00 — Молодежная программа.
Вечер поэзии. Парк Стадион, главная сцена
19.00 — 20.00 — Конкурсная программа «Большие гонки».
20.00 — 21.00 — Эстрадный концерт.
21.00 — 21.50 — Выступление группы «X-Files».
21.50 —
21.55 — Праздничный салют.