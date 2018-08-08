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13:02 (мск), источник: VN.ru

День района-2018 в Маслянино: программа и салют

В День района-2018 в Маслянино Новосибирской области жителей и гостей района ждет выставка цветов и оптово-розничная ярмарка. Гвоздем программы станут торжественное открытие кинозала и праздничный салют. День района «Желаю тебе, земля моя» пройдет 11 августа.

Стадион

9.00 — Оптово-розничная универсальная ярмарка.
10.00 — Радиогазета (информирование о программе дня, ярмарке).

Парк

10.00 — Выставка цветов.

Стадион, главная сцена.

11.00 — Торжественное открытие Дня района.
12.00 — Концертная программа коллективов МДК и сельских ДК. Выставка-экспозиция «Родной Маслянинский район».

Зрительный зал МДК

13.00 — Торжественное открытие кинозала «Синема, синема».

Стадион, главная сцена

14.00 — Театрализованная программа к Дню поселка «А у нас сегодня праздник!»
15.30 — 16.00 — Подведение итогов зональной оптово-розничной ярмарки «У Маслянинских ворот».
16.00 — 18.00 — Концерт детского творчества, посвященный 10-летию детства в России «Мы будущее района».

Детские игровые площадки. Стадион

17.00 — 19.00 — Спортивные площадки. Стадион.

Площадь МДК

17.00 — Конкурсная программа «Дог-шоу».

Стадион, главная сцена

18.00 — 19.00 — Молодежная программа.

Вечер поэзии. Парк Стадион, главная сцена

19.00 — 20.00 — Конкурсная программа «Большие гонки».
20.00 — 21.00 — Эстрадный концерт.
21.00 — 21.50 — Выступление группы «X-Files».
21.50 — Видео-поздравление главы Маслянинского района.
21.55 — Праздничный салют.

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