В Прикамье сняли ограничение пребывания жителей в лесах
Класс пожарной опасности снизился, но в лесу всё ещё нужно быть осторожными.
Класс пожарной опасности снизился, но в лесу всё ещё нужно быть осторожными.
Ограничение пребывания жителей в лесах сняли в Прикамье.
Как сообщает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, после прошедших в регионе дождей лесные территории стали менее пожароопасными.
С 7 августа люди могут беспрепятственно бывать в лесу, однако им всё равно следует соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, о лесном пожаре можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефону (342) 241−08−52 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).