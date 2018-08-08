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13:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британцы сделали пол в ванной из 1200 бутылочных крышек

Супруги Алекс и Джейд Картер из города Фархэм, графство Гэмпшир, решили найти полезное применение многочисленным крышечкам от бутылок из-под газировки и алкоголя, которые без дела хранились у них дома.

Вдохновившись роликами на YouTube, пара загорелась идеей сделать оригинальный пол в ванной. Но их запасов крышек было недостаточно, и тогда они попросили о помощи своих родных, друзей и даже владельцев нескольких пабов, расположенных неподалеку.

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В итоге за три месяца семья собрала 1200 крышек от пива, газировки и эля. По скромным подсчетам Алекс, Джейд и их помощники за это время выпили около 396 литров различных напитков.

На этом самый сложный этап был закончен. По словам супругов, на сборку декора им понадобилось шесть дней. Первые дни они клеили крышечки к полу, затем закрепили их цементным раствором и ждали, пока он высохнет. А после покрыли это все композитной смолой.

Своим необычным полом англичане успехи похвастаться не только друзьям, но и журналистам.

Они отметили, что креативная задумка обошлась им всего в 130 долларов.

Теперь в их планах оформить в таком же стиле пол в одной из спален.

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