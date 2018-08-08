Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах

Это явление наблюдается в бытовых раковинах и ваннах, когда струя воды падает на плоскую поверхность и быстро отбрасывается в стороны, где возникает стоячая ударная волна. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Этот феномен был впервые описан Леонардо да Винчи примерно 500 лет назад, однако с тех пор ученые не знали точного механизма его возникновения. Считалось, что гидравлический прыжок частично создается притяжением Земли.

Однако в новой работе ученые, наблюдая за поведением воды при ударе фонтанирующих струй о поднятую на различные углы поверхность, пришли к выводу, что явление обусловлено вязкостью и поверхностным натяжением. Моделирование с учетом этих параметров позволило точно предсказать размер гидравлических прыжков вне зависимости от того, течет ли вода вниз или отбрасывается вверх.