Названа программа празднования Дня города в Красноярске

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В мэрии Красноярска рассказали о программе празднования Дня города, которое в этом году состоится 25 августа. Мероприятие пройдет в форме праздничной прогулки по пр. Мира.

Как сообщил журналистам заместитель руководителя департамента социального развития администрации Денис Антонов, на участке проспекта от ул. Горького до пл. Мира в течение всего дня, с 10:00 и до 20:00, будет работать 50 интерактивных локаций, разделенных на 4 тематических маршрутах.

Это гастрономический маршрут (точки общепита и кафе под открытым небом), семейный маршрут (детские развлекательные и познавательные площадки, ориентированные на семейный досуг), маршрут увлечений (флористика, робототехника, декоративно-прикладное искусство, танцы, музыка, и прочее), и маршрут здоровья (спортивно-оздоровительные локации).

«Нас с вами ожидает беспрецедентный по масштабам праздник, которого в истории Красноярска еще не было», — заявил Антонов.

Вечером на пл. Мира состоится концерт коллектива «Хор Турецкого». Время концерта еще уточняется.