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14:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Названа программа празднования Дня города в Красноярске

Мероприятие пройдет в форме праздничной прогулки.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В мэрии Красноярска рассказали о программе празднования Дня города, которое в этом году состоится 25 августа. Мероприятие пройдет в форме праздничной прогулки по пр. Мира.

Как сообщил журналистам заместитель руководителя департамента социального развития администрации Денис Антонов, на участке проспекта от ул. Горького до пл. Мира в течение всего дня, с 10:00 и до 20:00, будет работать 50 интерактивных локаций, разделенных на 4 тематических маршрутах.

Это гастрономический маршрут (точки общепита и кафе под открытым небом), семейный маршрут (детские развлекательные и познавательные площадки, ориентированные на семейный досуг), маршрут увлечений (флористика, робототехника, декоративно-прикладное искусство, танцы, музыка, и прочее), и маршрут здоровья (спортивно-оздоровительные локации).

«Нас с вами ожидает беспрецедентный по масштабам праздник, которого в истории Красноярска еще не было», — заявил Антонов.

Вечером на пл. Мира состоится концерт коллектива «Хор Турецкого». Время концерта еще уточняется.

«По завершении концерта красноярцев ждут еще 2 ярких мероприятия. Будет одномоментно включена подсветка на всех новых объектах, на которых она устанавливается. А во-вторых состоится праздничный фейерверк. Время фейерверка еще согласовывается, но традиционно он начинается в 22:45», — сказал Антонов.

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