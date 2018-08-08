Названа программа празднования Дня города в Красноярске
Мероприятие пройдет в форме праздничной прогулки.
Мероприятие пройдет в форме праздничной прогулки.
В мэрии Красноярска рассказали о программе празднования Дня города, которое в этом году состоится 25 августа. Мероприятие пройдет в форме праздничной прогулки по пр. Мира.
Как сообщил журналистам заместитель руководителя департамента социального развития администрации Денис Антонов, на участке проспекта от ул. Горького до пл. Мира в течение всего дня, с 10:00 и до 20:00, будет работать 50 интерактивных локаций, разделенных на 4 тематических маршрутах.
Это гастрономический маршрут (точки общепита и кафе под открытым небом), семейный маршрут (детские развлекательные и познавательные площадки, ориентированные на семейный досуг), маршрут увлечений (флористика, робототехника,
«Нас с вами ожидает беспрецедентный по масштабам праздник, которого в истории Красноярска еще не было», — заявил Антонов.
Вечером на пл. Мира состоится концерт коллектива «Хор Турецкого». Время концерта еще уточняется.
«По завершении концерта красноярцев ждут еще 2 ярких мероприятия. Будет одномоментно включена подсветка на всех новых объектах, на которых она устанавливается. А