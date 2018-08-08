МЧС: очень сильные дожди пройдут в Пермском крае

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие часы на Пермский край обрушатся очень сильные дожди. Об этом жителей Прикамья предупреждает региональное управление МЧС России.

— По сообщению Пермского гидрометцентра вечером 8 августа, ночью и днем 9 августа в регионе ожидаются сильные, а по востоку очень сильные дожди, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели рекомендуют жителям Прикамья закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома. Также следует избегать линий электропередач. Водителям просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а по возможности отложить поездки до улучшения погодных условий.