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13:05 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: очень сильные дожди пройдут в Пермском крае

8 и 9 августа в регионе вновь прогнозируются сильные осадки.

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Источник: Комсомольская правда

В ближайшие часы на Пермский край обрушатся очень сильные дожди. Об этом жителей Прикамья предупреждает региональное управление МЧС России.

— По сообщению Пермского гидрометцентра вечером 8 августа, ночью и днем 9 августа в регионе ожидаются сильные, а по востоку очень сильные дожди, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели рекомендуют жителям Прикамья закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома. Также следует избегать линий электропередач. Водителям просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а по возможности отложить поездки до улучшения погодных условий.

Тем временем, пермские общественники нашли нарушения на пляже у Мотовилихинского пруда. Там нет урн для мусора, берег водоема «украшают» отходы. Охраняемый спасателями пляж по площади небольшой, поэтому те, кому не хватило места, уходят в зоны неохраняемые и неосматриваемые.

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