В таловском селе Бирюч установили вышку сотовой связи

Вышку сотовой связи установили в селе Бирюч Таловского района во вторник, 7 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Таловского района Виктор Бурдин.

Бирюч — четвертое село Таловского района, вошедшее в пилотный проект по развитию мобильной связи и интернета «Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Воронежской области». Проект курирует департамент связи и массовых коммуникаций. Часть работ финансируется из областного бюджета, часть — из муниципального и средств операторов связи. Летом и осенью 2017 года вышки установили в селах Никольское, Александровка и поселке Новотроицкий Таловского района.

— В 2018 году запланировано обеспечить связью еще два населенных пункта. Устойчивая сотовая связь и интернет станут доступны для жителей Шанинского и Добринского поселений, — рассказал Виктор Бурдин.

Контекст

В 2018 году в рамках проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Воронежской области» планируется установить 32 базовые станции сотовой связи в 15 населенных пунктах на юге региона.