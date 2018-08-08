В таловском селе Бирюч установили вышку сотовой связи
Работы провели в рамках пилотного проекта по развитию мобильной связи и интернета.
Работы провели в рамках пилотного проекта по развитию мобильной связи и интернета.
Вышку сотовой связи установили в селе Бирюч Таловского района во вторник, 7 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Таловского района Виктор Бурдин.
Бирюч — четвертое село Таловского района, вошедшее в пилотный проект по развитию мобильной связи и интернета «Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Воронежской области». Проект курирует департамент связи и массовых коммуникаций. Часть работ финансируется из областного бюджета, часть — из муниципального и средств операторов связи. Летом и осенью 2017 года вышки установили в селах Никольское, Александровка и поселке Новотроицкий Таловского района.
— В 2018 году запланировано обеспечить связью еще два населенных пункта. Устойчивая сотовая связь и интернет станут доступны для жителей Шанинского и Добринского поселений, — рассказал Виктор Бурдин.
Контекст
В 2018 году в рамках проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах Воронежской области» планируется установить 32 базовые станции сотовой связи в 15 населенных пунктах на юге региона.
По предварительным подсчетам, в зону покрытия сигналом сотовой связи с возможностью доступа в интернет в стандарте 4G попадет 52 населенных пункта, где пока нет сотовой связи. В них живут 23 тыс. человек. В 2018 году на софинансирование проекта из областного бюджета направят 19 млн рублей.