Красноярскую мэрию все же обязали убрать кафе с Театральной площади
Администрация пыталась опротестовать решение УФАС в суде.
Администрация пыталась опротестовать решение УФАС в суде.
Администрацию города обязали убрать кафе с Театральной площади, говорится в сообщении Красноярского УФАС. Арбитражный суд не поддержал иск мэрии об отмене решения антимономопольщиков.
Администрация Красноярска и ряд организаций (ООО «Исполин», ООО «Парк», Скорук О. А.) нарушили закон «О защите конкуренции». Как показало рассмотрение дела, мэрия без проведения торгов предоставила указанным компаниям право на размещение кафе в Центральном районе, в том числе и на Театральной площади города.
«Действия администрации города предоставляют необоснованные преимущественные условия деятельности указанным лицам, ограничивают конкуренцию на товарном рынке оказания услуг общественного питания посредством организации летнего кафе в территориальных границах Красноярска», — рассказали в ведомстве.
Теперь администрация должна расторгнуть незаконные договоры на размещение кафе и аренду земельных участков.