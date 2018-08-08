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14:23 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскую мэрию все же обязали убрать кафе с Театральной площади

Администрация пыталась опротестовать решение УФАС в суде.

Источник: AP 2018

Администрацию города обязали убрать кафе с Театральной площади, говорится в сообщении Красноярского УФАС. Арбитражный суд не поддержал иск мэрии об отмене решения антимономопольщиков.

Администрация Красноярска и ряд организаций (ООО «Исполин», ООО «Парк», Скорук О. А.) нарушили закон «О защите конкуренции». Как показало рассмотрение дела, мэрия без проведения торгов предоставила указанным компаниям право на размещение кафе в Центральном районе, в том числе и на Театральной площади города.

«Действия администрации города предоставляют необоснованные преимущественные условия деятельности указанным лицам, ограничивают конкуренцию на товарном рынке оказания услуг общественного питания посредством организации летнего кафе в территориальных границах Красноярска», — рассказали в ведомстве.

Теперь администрация должна расторгнуть незаконные договоры на размещение кафе и аренду земельных участков.

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