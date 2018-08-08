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14:00 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин

Женщины формируют более тесную эмоциональную связь со своими домашними кошками, чем мужчины, выяснили венгерские исследователи. Работа была опубликована в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Источник: Jeffrey Buchbinder/CC0
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Ученые из Университета Лоранда Этвеша понаблюдали за 157 владельцами и владелицами кошек и выяснили, что женщины чаще взаимодействуют со своими питомцами, чем мужчины. Они чаще разговаривают со своей или чужими кошками, знают, какая пища им необходима, а какая запрещена и какие игрушки им нравятся. Также они чаще улыбаются питомцам и понимают их эмоции. Самое лучшее взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее — между мужчинами и молодыми животными.

Ученые ставили целью выяснить, могут ли кошки быть такими же хорошими компаньонами как собаки — взаимодействие кошек с людьми изучено хуже. Как заключили авторы работы, у более взрослых кошек можно выявить более различимые признаки эмоциональной привязанности, а более тесная связь с женщинами, по-видимому, возникает в силу большей эмпатичности последних.

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