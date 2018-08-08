Ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин

Ученые из Университета Лоранда Этвеша понаблюдали за 157 владельцами и владелицами кошек и выяснили, что женщины чаще взаимодействуют со своими питомцами, чем мужчины. Они чаще разговаривают со своей или чужими кошками, знают, какая пища им необходима, а какая запрещена и какие игрушки им нравятся. Также они чаще улыбаются питомцам и понимают их эмоции. Самое лучшее взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее — между мужчинами и молодыми животными.