Бюст Пушкина в Иркутске переедет на новое место
Такое предложение сделал хозяин скульптуры, бизнесмен и меценат Виктор Бронштейн.
Такое предложение сделал хозяин скульптуры, бизнесмен и меценат Виктор Бронштейн.
Памятник почти пятнадцать лет простоял в районе автовокзала. На месте, где столетие назад находился дом купца Кузнецова. Именно под его крышу
— Звёзды так сошлись, что и ремонт уже требуется постаменту, и здесь ремонтируется, и закончилась реставрация, как раз прекрасно выполненная, Дома литераторов, — говорит меценат Виктор Бронштейн.
Дом литераторов — самое вероятное место, где может появится бюст Пушкина. Рассматривают и другие места для установки скульптуры. Возможно, ее поставят к концу лета. На старом месте появится мемориальная доска.