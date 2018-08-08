Бюст Пушкина в Иркутске переедет на новое место

Памятник почти пятнадцать лет простоял в районе автовокзала. На месте, где столетие назад находился дом купца Кузнецова. Именно под его крышу когда-то привезла несколько рукописей Пушкина графиня Муравьёва. В память об этом Виктор Бронштейн вместе с литератором Геннадием Гайдой решили установить бюст поэта. Саму скульптуру выполнил профессор Михаил Переяславец, который является автором памятника Вампилову у областного драмтеатра. Причина переноса Александра Сергеевича ближе к своим — ремонт тротуара.