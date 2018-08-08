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14:03 (мск), источник: Вести Иркутск

Бюст Пушкина в Иркутске переедет на новое место

Такое предложение сделал хозяин скульптуры, бизнесмен и меценат Виктор Бронштейн.

Источник: Вести Иркутск

Памятник почти пятнадцать лет простоял в районе автовокзала. На месте, где столетие назад находился дом купца Кузнецова. Именно под его крышу когда-то привезла несколько рукописей Пушкина графиня Муравьёва. В память об этом Виктор Бронштейн вместе с литератором Геннадием Гайдой решили установить бюст поэта. Саму скульптуру выполнил профессор Михаил Переяславец, который является автором памятника Вампилову у областного драмтеатра. Причина переноса Александра Сергеевича ближе к своим — ремонт тротуара.

— Звёзды так сошлись, что и ремонт уже требуется постаменту, и здесь ремонтируется, и закончилась реставрация, как раз прекрасно выполненная, Дома литераторов, — говорит меценат Виктор Бронштейн.

Дом литераторов — самое вероятное место, где может появится бюст Пушкина. Рассматривают и другие места для установки скульптуры. Возможно, ее поставят к концу лета. На старом месте появится мемориальная доска.

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