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13:57 (мск), источник: Newsroom24.ru

Провал на Волжской набережной в Нижнем Новгороде ликвидирован

Опасную яму сравняли с землей.

Источник: Newsroom24.ru

Яму на Волжской набережной в Канавинском районе Нижнего Новгорода засыпали и разравняли, сообщает корреспондент Newsroom24 с места событий.

Напомним, что провал образовался в песчаной насыпи — в месте, где жители спускаются к дикому пляжу в районе Борского моста.

Ранее сообщалось, что яма продолжает расти, а рядом с ней образовывалась помойка.

8 августа городские службы решили проблему.

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