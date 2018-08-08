Провал на Волжской набережной в Нижнем Новгороде ликвидирован
Опасную яму сравняли с землей.
Опасную яму сравняли с землей.
Яму на Волжской набережной в Канавинском районе Нижнего Новгорода засыпали и разравняли, сообщает корреспондент Newsroom24 с места событий.
Напомним, что провал образовался в песчаной насыпи — в месте, где жители спускаются к дикому пляжу в районе Борского моста.
Ранее сообщалось, что яма продолжает расти, а рядом с ней образовывалась помойка.
8 августа городские службы решили проблему.