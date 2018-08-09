Из Москвы в Китай: ходить толпой и не ужинать в одиночку

Источник: Reuters

Китай — не самая популярная страна для переезда. О Поднебесной много стереотипов — экзотическая еда, любовь к коммунизму, запрет соцсетей, китайская медицина и высокие цены. Один из самых красивых городов в мире — китайский Ханчжоу — расположился среди гор и рек в 120 километрах от Шанхая. 27-летняя москвичка Екатерина, которая четыре года живет Ханчжоу, опровергла стереотипы и рассказала, почему китайцы любят ходить группами, а все девушки выходят замуж.

Как Поднебесная стала домом

Если бы пять лет назад мне сказали, что я перееду в Китай, я бы не поверила. Китай вошёл в мою жизнь совершенно случайно, когда знакомая рассказала про бесплатные курсы китайского языка при ИСАА МГУ и уговорила меня записаться. Остановиться не получилось.

Первый раз я приехала на краткосрочную языковую стажировку в Пекин на месяц, влюбилась в Китай с первого взгляда и уже через год, получив грант на обучение китайскому языку, снова оказалась в столице Поднебесной.

Потом был перерыв в год, за это время я успела защитить диплом в университете, завершить обучение на межвузовском факультете ИСАА МГУ по специальности дизайнер и получить новый грант на обучение в магистратуре Китайской Академии Художеств в Ханчжоу. Этот город за три года стал для меня вторым домом, здесь я живу и работаю по сей день.

Решиться на переезд было легко, так как каждый раз я не переезжала совсем: сначала месяц — месяца оказалось мало, потом год — года тоже оказалось мало, потом три года, а дальше — контракт на работу.

Я до сих пор не могу сказать, что навсегда переехала в Китай, но пока Китай не отпускает, и я этому рада.

Большинство людей из моего окружения имели стереотипное представление о Китае и, конечно же, меня отговаривали. Я помню, как профессор университета, подписывая мне рекомендательное письмо, не выдержала и сказала: «В Китай? Почему в Китай, что вы там забыли?! Столько прекрасных стран с высоким уровнем жизни… а вы в Китай».

Очень многие воспринимают Китай как страну запретов, но это не так.

Да, в Китае не разрешено заходить в WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube и другими сайты, но можно пользоваться специальными программами VPN и иметь доступ к ним.

Самый красивый город в Китае

Когда русские друзья спрашивают, где ты в Китае живешь, я обычно отвечаю — в красивом городе недалеко от Шанхая. Город Ханчжоу располагается в 120 километрах от Шанхая, и китайцы называют его раем на земле. Они говорят: «На небесах есть рай, а на земле Сучжоу и Ханчжоу».

Ханчжоу является административным центром провинции Чжецзян, расположенной на восточном побережье Китая, к югу от знаменитой реки Янцзы. Это огромный город с развитой инфраструктурой и экономикой. Он славится шелком и необычными зонтиками.

Как и в большинстве городов Китая, здесь офисные высотки, многоярусные эстакады-развязки, огромные торговые центры, дорогие рестораны и роскошные автомобили соседствуют со старыми улочками, пестрящими ярко-красными китайскими фонариками, с маленькими лавочкам и рядами экзотичной уличной еды.

Чжецзян — одна из самых богатых провинций Китая, а Ханчжоу считается городом успешных людей. Именно здесь живет самый обеспеченный человек в Китае Джек Ма, располагается штаб-квартира корпорации Алибаба, а также большинство офисов интернет-магазина Таобао.

Во время правления династии Южная Сун Ханчжоу был столицей, здесь жила первая красавица Китая — девушка Сиши, красоту которой воспевают в легендах. Миф гласит: когда она танцевала, даже цветы прятались, понимая, насколько сильно уступают ей в красоте.

Озеро легенд и чайные плантации

Источник: Reuters

Сегодня главная гордость города — природа и экология. Озеро Сиху включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С юга и запада Сиху окружено горами, а его берега, включая небольшие острова в центре, обильно покрыты зеленью и цветами. Неудивительно, что Китайская Академия Художеств, в которой я училась, располагается здесь.

Каждый житель Поднебесной считает своим долгом хоть раз в жизни посетить это волшебное озеро. С ним тоже связано большое количество древних легенд, самая известная — любовная «Легенда о белой змейке». Сегодня, как и в древности, по озеру можно прокатиться на небольших лодках.

Читайте также Подруги из России и Китая нашлись полвека спустя благодаря ЧМ

Из-за обилия зелени порой забываешь, что ты живешь в мегаполисе. На склонах гор, опоясывающих озеро, выращивается ценнейший вид китайского чая — Сиху ЛунЦзин. Плантации чая тоже живописны: аккуратные ряды ухоженных округлых кустов чая террасами восходят к самым вершинам. Из-за удаленности плантаций и легкого тумана верхние террасы Лунцзин кажутся нежно-бирюзовыми.

Чайные плантации начинаются в черте города, но эта часть Ханчжоу больше напоминает заповедник: здесь тихо и безлюдно, из построек — только жилища крестьян. От оживленной части города они отделены широким озером и хребтами гор, отсюда они уходят далеко за пределы Ханчжоу.

Ходить группами и спать в одной комнате

Мне кажется, что в Китае люди живут проще, чем в России. У них не меньше забот, чем у москвичей, так как конкуренция в каждой сфере во много раз превышает нашу. Просто китайцы умеют радоваться простым вещам, мало жалуются, много и вкусно кушают. Порой кажется, что любую проблему в Китае можно решить едой.

Грустно — покушай, приболел — надо хорошо питаться и пить больше воды, надо кого-то отблагодарить — пригласи покушать. Если кого-то обидел — накорми, если нужно «подлизаться» к начальству, наладить отношения с партнерами или расположить к себе подчиненных — стоит их накормить.

То, что разительно отличает Китай от большинства стран, — это коллективность китайской нации. Здесь на первом месте не личность, а группа людей: семья, коллектив или команда. Порой мне кажется, что китайцам очень трудно существовать поодиночке.

Среднестатистический китаец предпочтет отказаться от ужина, если ему не с кем его разделить.

Я заметила это еще в Москве, где у меня было немало китайских друзей-студентов. Никогда и никуда они не ходили поодиночке.

В «Ашан» — компанией, поужинать — надо собрать компанию. Даже чтобы встретиться с русским другом, желательно пригласить еще пару китайцев за компанию.

Может показаться, что все это из соображений безопасности — но нет, в своей стране китайцев тоже «толпит».

Если они видят большую очередь, то обязательно встанут, так как там может быть что-то интересное.

В этом году я месяц жила в китайской деревне в семье. И заметила, что в семье они тоже все делают вместе. Если нужно поехать за продуктами, то берут всех, даже полуторогодовалых детей с горшками и прочими принадлежностями, а потом дружно и долго ходят по супермаркету.

Китайцы могут всей семьей из трех поколений — бабушки, дедушки и супружеской пары с ребенком — спать в одной комнате. И даже не из-за недостатка площади — просто комната теплая, светлая, и вместе всегда веселее.

Еще более странно — выносить все мелкие вопросы на семейный совет. У кого-то заболел живот — всей семьей надо обсудить, как ему быть в этой ситуации. У невестки начались месячные — вся семья об этом знает и всячески о ней заботится.

Не мыть голову и знать себе цену

Источник: Reuters

Китаянки очень отличаются от русских девушек. Большинство местных ходят без макияжа, волосы собирают в хвост или пучок, одежду не подбирают по цвету и тем более по стилю, главный критерий — удобство. Поэтому на улице легко встретить китаянок в свободных пижамах и резиновых шлепках.

Китаянка может без зазрения совести ходить с сальными волосами. Согласно китайской медицине, во время месячных, а также в первый месяц после родов, женщинам следует избегать любых контактов с холодным, а мытье головы — потенциальная опасность переохладиться, так что неделю не мыть голову для большинства китаянок — обычное дело.

Однако русским девушкам есть чему поучиться у китаянок. Они тщательно следят за своим здоровьем, поэтому ходят в бани, на массажи, делают увлажняющие маски, следят за режимом сна и питания. У них в моде худоба, поэтому они употребляют много растительной пищи, почти не едят сладкого, не пьют кофе, не употребляют алкоголь и не курят.

Китаянки не помешаны на красоте, но рынок косметических услуг здесь всё же процветает: популярен маникюр и педикюр, окраска бровей, волос, сейчас популярность набирает наращивание ресниц. А вот убирать волосы на теле здесь не принято. Еще китаянки очень редко прокалывают уши, возможно, это связано с китайской медициной и акупунктурой.

Но главное отличие китайских девушек от русских в том, что первые знают себе цену.

Дело в том, что мужчин в Китае больше, чем женщин. В свое время, когда началась политика ограничения рождаемости, от девочек избавлялись, всегда предпочитая иметь сына. Поэтому дефицита потенциальных женихов даже у самой страшненькой китаянки нет. В отличие от русских, китайские девушки ведут себя так, будто бы за ними стоит очередь поклонников.

Чтобы китаянка согласилась выйти замуж, жениху или его семье нужно купить дом, желательно иметь машину, обязательно уметь готовить, иметь образование, хорошо зарабатывать, хорошо выглядеть и решать все ее проблемы.

Часто, заслушивая список требований к будущему жениху от своих китайских подруг, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не пошутить: а зачем такому идеальному мужчине ты. Становится обидно за русских девушек, ведь у нас принято все успевать — девушки должны и работать, и готовить, и детей воспитывать, и следить за собой.

Дорогие квартиры и интернет-шопинг

Источник: Reuters

Ханчжоу по китайским меркам дорогой город. Квартиры здесь стоят зачастую дороже, чем в Москве. Вторичного жилья очень мало, китайцы предпочитают сносить старые здания и строить новые высотки с просторными квартирами.

Минимальная стоимость жилья на окраине Ханчжоу начинается от 20 тысяч юаней (почти 200 тысяч рублей) за квадратный метр, в центре — 50 — 60 тысяч юаней за квадратный метр. То есть средняя стоимость квартиры около 100 квадратных метров — около 40 миллионов рублей.

И все бы ничего, но по закону КНР вся земля принадлежит государству, поэтому купить квартиру в нашем понимании невозможно — за выше приведенную сумму китайцы покупают лишь право пользования жильем на 70 — 80 лет, далее государство вправе распоряжаться квартирой по своему усмотрению.

Таким образом, каждое поколение вынуждено «покупать» себе новое жилье.

Со съемом ситуация лучше, цены даже чуть ниже, чем в Москве. За 20 — 35 тысяч рублей в месяц можно снять просторную квартиру на 1 — 2 человек.

Цены на продукты, одежду и обувь крупных сетевых марок несильно отличаются от московских. Исключение составляют бренды класса люкс и зарубежные автомобили — из-за высоких налогов и таможенных пошлин цены на эти товары могут быть выше российских в два-три раза.

То, без чего трудно представить жизнь в Китае — это гигантский интернет-магазин «Таобао», платформа для интернет-шоппинга, созданная корпорацией «Алибаба». Здесь в несколько кликов можно купить абсолютно все: от ручки и салфеток до автомобиля и авиабилетов.

Дешевые спа и одеяла с подогревом

Сфера услуг в Китае развита гораздо лучше, чем в России. Здесь много массажных салонов, SPA-центров, бань и салонов красоты, услуги в которых стоят гораздо дешевле, чем в Москве.

Так, посещение бани уровня люкс с бассейнами, шикарными душевыми, со всеми банными принадлежностями, массажем, обертыванием, маской для лица, разными видами минеральных саун, пижамой для отдыха в общем зале с караоке, кафе, кинотеатром, зоной отдыха обойдется вам около 2000 рублей без ограничений по времени.

Бани для Китая актуальны, так как в квартирах нет системы центрального отопления.

Отопления нет на всем юге Китая, при этом югом считается вся территория Китая южнее реки Янцзы. Китайское правительство считает нерациональным обогревать дома, так как зимы тут короткие, а температура редко опускается ниже нуля. При этом Ханчжоу располагается на самом севере «юга Китая», так что здесь отсутствие отопления, пусть даже в короткую зиму, ощущается намного сильнее, чем, например, в Гуанчжоу.

Китайцы греются горячим чаем, кондиционерами, электрообогревателями, одеялами и матрацами с подогревом, устанавливают теплый пол, а потом оплачивают огромные счета за электроэнергию.

Любовь к деньгам и система сватовства

У китайцев гораздо крепче семейные ценности, чем в России, и более ответственное отношение к браку и детям.

При этом китайцы — люди очень прагматичные, их волнует материальное и физическое благополучие, они знают цену вещам, легко поинтересуются, сколько вы зарабатываете и сколько вы отдали за ту или иную вещь.

Они не будут жаловаться, что работают шесть или семь дней в неделю, а на Китайский Новый год дарят детям красные конверты с деньгами.

Хотя Китай и азиатская страна, но очень демократичная в плане отношений между мужчинами и женщинами. Отношения, любовь и секс в Китае устроены так же, как и у нас.

Тут принято жить вместе до брака, но зарегистрировать ребенка можно только находясь в браке, поэтому в Китае невозможно представить ситуацию, когда мужчина бросает девушку с ребенком.

Жениться официально женщинам разрешено с 20 лет, мужчинам — с 22. Самым подходящим возрастом для брака считают 25 — 27 лет, а для рождения первенца 26 — 28 лет.

В отношениях всегда все должен делать мужчина — полностью обеспечивать свою женщину, готовить для нее и кормить, а девушки часто сами проявляют инициативу, например, предлагают начать встречаться.

Из необычного — в Китае до сих пор действует система сватовства, когда родители, друзья или коллеги помогают молодым людям найти вторую половину.

Кулинарный туризм

Источник: Reuters

Кухня Китая считается самой разнообразной из национальных кухонь мира. Здесь есть всё: от пресного до острого! Сами китайцы шутят, что за всю жизнь, даже если каждый день есть разное, невозможно перепробовать все блюда.

Здесь даже существует кулинарный туризм. Перед тем, как поехать в новое место, любой китаец вместе со списком достопримечательностей изучает список блюд, которые там надо попробовать.

Это стереотип, что китайская кухня острая или что китайцы каждый день едят жуков, змей и собак.

Что касается жуков, тараканов и прочих гадов — в разных областях Китая, действительно, могут есть все подряд. Есть даже такая поговорка: «Можно есть всех двуногих, кроме человека, и всех четвероногих, кроме стола». Однако обычный китаец никогда в жизни не будет есть всю эту экзотику. Типичный рацион: рыба, мясо, морепродукты, овощи, рис и лапша.

Работать «иностранцами»

Найти работу иностранцу в Китае нетрудно, зачастую для этого не требуется ни знания языка, ни каких-либо других профессиональных навыков.

Иностранцы здесь могут просто работать «иностранцами»: сниматься в рекламе или в массовке кино, ходить по подиуму, сниматься для журналов или танцевать.

Для того, чтобы найти работу с визой и страховкой, нужно быть квалифицированным специалистом. Китайское правительство заинтересовано в «притоке мозгов», поэтому щедро раздает гранты на обучение в магистратуре и докторантуре для иностранных студентов, уже отлично зарекомендовавших себя на родине, щедро платит иностранным специалистам, преподавателям, ученым.

Я работаю в сфере образования, это одна из наиболее популярных сфер для работы иностранцев в Китае, а самыми востребованными остаются преподаватели английского языка.

Уровень зарплат в Ханчжоу в среднем такой же, как в Москве. При этом иностранные специалисты всегда зарабатывают в полтора-два раза больше своих китайских коллег. Чаще всего фирма предоставляет своим сотрудникам жилье или оплачивает съем квартиры, бесплатные завтраки и обеды.

К русским в Китае относятся исключительно хорошо. Из-за длительной дружбы между СССР и КНР, помощи СССР Китаю, а также современной политической ситуации, китайцы относятся к русским с большим уважением. Многие старики могут сказать пару фраз на русском языке, так как учили его в молодости, кто-то даже готов спеть «Катюшу» или «Подмосковные вечера» при виде «русского гостя».