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15:50 (мск), источник: Sputnik

Таможенники в аэропортах Узбекистана будут носить форму без погон

Строгая форменная одежда с погонами психологически отрицательно воздействует на пассажиров и мешает установлению доверительных контактов, заявил начальник специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО» Равшан Таджиев.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Начальник специализированного таможенного комплекса (СТК) «Ташкент-АЭРО» Равшан Таджиев, представил новую форму, предназначенную только для сотрудников таможни, работающих в аэропортах, сообщает NUZ.UZ.

Новая форма отличается цветом, дизайном, отсутствием погон. Воинские звания будут наноситься на металлические пластины, закрепляемые на груди.

Причина смены формы в том, что строгая форменная одежда с погонами психологически отрицательно воздействует на пассажиров и мешает установлению доверительных контактов.

По мнению Таджиева, новая форма позволит сотрудникам более доброжелательно встречать и провожать пассажиров и гостей столицы.

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