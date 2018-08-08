Таможенники в аэропортах Узбекистана будут носить форму без погон

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Начальник специализированного таможенного комплекса (СТК) «Ташкент-АЭРО» Равшан Таджиев, представил новую форму, предназначенную только для сотрудников таможни, работающих в аэропортах, сообщает NUZ.UZ.

Новая форма отличается цветом, дизайном, отсутствием погон. Воинские звания будут наноситься на металлические пластины, закрепляемые на груди.

Причина смены формы в том, что строгая форменная одежда с погонами психологически отрицательно воздействует на пассажиров и мешает установлению доверительных контактов.