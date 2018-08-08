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14:03 (мск), источник: Вести - Пермь

Раскопки: В Перми меняется схема движения транспорта

Ограничения связаны с реконструкцией тепловой сети.

Источник: Вести - Пермь

В полночь 9 августа до 16 августа по улице Революции будет закрыто движения по одной из проезжих частей, при этом организовано двухстороннее движение по свободной проезжей части, введен запрет на левый поворот с обоих направлений. По улице Николая Островского ограничений поворотов вводиться не будет. Также будет полностью перекрыто движение пешеходов через проезжую часть улицы Революции напротив ТРК «Семья».

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Также с 00:00 17 августа до 24 августа будет ограничено движение транспорта через пересечение улиц Революции и Николая Островского. При этом выезд с улицы Островского на перекресток с улицей Революции в обоих направлениях будет возможен только направо. Также по улице Революции со стороны улицы 25-го Октября будет организована дополнительная полоса для движения транспорта по автостоянке вдоль дома № 18. Ограничение для движения пешеходов через проезжую часть улицы Революции напротив ТРК «Семья» сохранится.

Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Энергетики приносят извинения жителям за вынужденный дискомфорт и напоминают: обновление тепловых сетей необходимо для надежной подачи тепловой энергии в период максимума нагрузок — в отопительном сезоне.

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