Раскопки: В Перми меняется схема движения транспорта

Источник: Вести - Пермь

В полночь 9 августа до 16 августа по улице Революции будет закрыто движения по одной из проезжих частей, при этом организовано двухстороннее движение по свободной проезжей части, введен запрет на левый поворот с обоих направлений. По улице Николая Островского ограничений поворотов вводиться не будет. Также будет полностью перекрыто движение пешеходов через проезжую часть улицы Революции напротив ТРК «Семья».

Также с 00:00 17 августа до 24 августа будет ограничено движение транспорта через пересечение улиц Революции и Николая Островского. При этом выезд с улицы Островского на перекресток с улицей Революции в обоих направлениях будет возможен только направо. Также по улице Революции со стороны улицы 25-го Октября будет организована дополнительная полоса для движения транспорта по автостоянке вдоль дома № 18. Ограничение для движения пешеходов через проезжую часть улицы Революции напротив ТРК «Семья» сохранится.