Самыми пожилыми новобрачными июля стали 82-летние калининградцы

«Самый молодой возраст новобрачных у мужчин — 18 лет, у женщин — 17 лет, самый пожилой возраст у мужчин — 82 года, у женщин — 82 года», — уточнили в ЗАГС.

Всего за июль подали 1062 заявления о заключении брака, а зарегистрировались 852 пары. Впервые вступили в брак 1145 человек: 578 мужчин и 567 женщин. Повторно зарегистрировали свои отношения 559 человек.