Самыми пожилыми новобрачными июля стали 82-летние калининградцы
В июле самыми пожилыми женихом и невестой региона стали 82-летние калининградцы. Об этом «Клопс» рассказали в агентстве ЗАГС Калининградской области.
В июле самыми пожилыми женихом и невестой региона стали 82-летние калининградцы. Об этом «Клопс» рассказали в агентстве ЗАГС Калининградской области.
«Самый молодой возраст новобрачных у мужчин — 18 лет, у женщин — 17 лет, самый пожилой возраст у мужчин — 82 года, у женщин — 82 года», — уточнили в ЗАГС.
Всего за июль подали 1062 заявления о заключении брака, а зарегистрировались 852 пары. Впервые вступили в брак 1145 человек: 578 мужчин и 567 женщин. Повторно зарегистрировали свои отношения 559 человек.
У 23 пар разница в возрасте превышает десять лет. Брак с гражданами России заключили 59 иностранцев.