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15:52 (мск), источник: Клопс.ru

Самыми пожилыми новобрачными июля стали 82-летние калининградцы

В июле самыми пожилыми женихом и невестой региона стали 82-летние калининградцы. Об этом «Клопс» рассказали в агентстве ЗАГС Калининградской области.

«Самый молодой возраст новобрачных у мужчин — 18 лет, у женщин — 17 лет, самый пожилой возраст у мужчин — 82 года, у женщин — 82 года», — уточнили в ЗАГС.

Всего за июль подали 1062 заявления о заключении брака, а зарегистрировались 852 пары. Впервые вступили в брак 1145 человек: 578 мужчин и 567 женщин. Повторно зарегистрировали свои отношения 559 человек.

У 23 пар разница в возрасте превышает десять лет. Брак с гражданами России заключили 59 иностранцев.

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