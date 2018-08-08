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16:28 (мск), источник: УралПолит.ру

В екатеринбургском ЗАГСе состоялась торжественная регистрация ребенка, который откроет ЭКСПО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. В ЗАГСе Чкаловского района прошла торжественная регистрация рождения девочки с актовой записью № 2025. Это уже третий малыш в Екатеринбурге, которому выпадет честь открывать всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году.

Семью Бородиных от имени заявочного комитета ЭКСПО-2025 и правительства Свердловской области поздравил замглавы региона Александр Высокинский. По его словам всемирная выставка ЭКСПО «больше не для нынешних поколений, а для тех, кто рождается сегодня и будет жить в обновленном городе».

По замыслу организаторов акции, семь детей, которым на тот момент исполнится 6−7 лет, будут разрежут символическую красную ленточку в день открытия ЭКСПО-2025. Следующая регистрация ожидается до 10 августа в Ленинском районе города Екатеринбург.

Родители дали своей дочери имя Милана. С регистрацией рождения малышку и ее родных также поздравила исполняющая обязанности начальник управления ЗАГСа Свердловской области Лариса Никонова.

Напомним, что первым ребенком с актовой записью № 2025 стала Кристина, зарегистрированная 17 июля в отделе ЗАГСа Верх-Исетского района, а 20 июля в отделе ЗАГСа Орджоникидзевского района состоялась торжественная регистрация рождения девочки по имени Полина, которая также оказалась актовой записью под номером 2025.

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