Движение ограничат на нескольких улицах Ростова-на-Дону
Движение планируется ограничить на нескольких улицах
Движение планируется ограничить на нескольких улицах
Как сообщает городской департамент автодорог, с 27 августа 2018 года по 5 июля 2019 года будет ограничено движение по улице Черепахина в створе строящегося многоквартирного дома № 212.
Ограничения будут действовать также на прилегающем к этой стройплощадке участке улицы Катаева.
Кроме того, с 27 августа по 1 октября планируется ограничить движение на участке улицы Подъездной от переулка Ставропольского до улицы Шеболдаева с целью его ремонта.