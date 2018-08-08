Движение ограничат на нескольких улицах Ростова-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, с 27 августа 2018 года по 5 июля 2019 года будет ограничено движение по улице Черепахина в створе строящегося многоквартирного дома № 212.

Ограничения будут действовать также на прилегающем к этой стройплощадке участке улицы Катаева.