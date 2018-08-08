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15:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение ограничат на нескольких улицах Ростова-на-Дону

Движение планируется ограничить на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 27 августа 2018 года по 5 июля 2019 года будет ограничено движение по улице Черепахина в створе строящегося многоквартирного дома № 212.

Ограничения будут действовать также на прилегающем к этой стройплощадке участке улицы Катаева.

Кроме того, с 27 августа по 1 октября планируется ограничить движение на участке улицы Подъездной от переулка Ставропольского до улицы Шеболдаева с целью его ремонта.

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