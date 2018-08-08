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15:46 (мск), источник: РИА Новости

В Мордовии проверят больницу, где женщина с переломом ползла по лестнице

СК Мордовии проводит проверку по факту инцидента в Ковылкинской межрайонной больнице, где пожилой пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице из-за неработающего лифта, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Республике Мордовия. Информация об инциденте появилась в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Информация об инциденте появилась в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Местная жительница рассказала, что её мать сломала ногу, ей сделали снимок, «на сломанную ногу врач категорически запретил наступать, поскольку суставы тоже не в порядке». Когда мы в больнице подошли к лифту, увидели вывеску: «Лифт не работает»… Моя мама опустилась на колени и буквально ползком начала спускаться вниз, вытирая своими руками слезы с глаз, — говорится в сообщении, оставленном дочерью пациентки.

«Восьмого августа 2018 года в ряде СМИ было размещено сообщение о том, что в районной больнице в городе Ковылкино 70-летняя пенсионерка со сломанной ногой ползла по лестнице с 3-го на 1-й этаж. Лифт в больнице не работает, пандусов и колясок нет. По данному факту по указанию руководителя Следственного управления СК России по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки на предмет безопасности оказываемых медучреждением услуг», — рассказали в следственному управлении.

Следствием будут проверены обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в СК.

За последние полтора года подобные случаи происходили в Уфе, Кемерово и Свердловской области. Так, после скандальной истории в уфимской поликлинике, где пациентка со сломанной ногой ползком добиралась до врача из-за отсутствия рабочего лифта, доктора начали вести с ней домашний прием.

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