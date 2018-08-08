Свердловские спасатели на два дня объявили штормовое предупреждение

Источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале погода никак не может найти золотую середину. В регионе все лето либо нестерпимая жара, либо ураган. В связи с чем спасатели регулярно объявляют штормовые предупреждения.

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На этот раз по заявлению МЧС непогода продержится в области два дня подряд. Сегодня вечером и завтра в течение дня синоптики прогнозируют ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Жителей просят отказаться от турпоходов и обычных прогулок, в квартирах закрыть форточки и окна, а машины парковать подальше от рекламных щитов и деревьев.

— Если непогода застала вас на улице, держитесь дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи. Не пытаться найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер обломит ветви, раскидав в разные стороны, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тем, кого непогода застала за рулем, следует укрыться в придорожном кафе или автозаправке.