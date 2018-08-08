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14:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Экстренную вакцинацию объявили в Новосибирске из-за вспышки кори

Под экстренную вакцинацию от кори попали четыре с половиной тысячи жителей Новосибирской области. Зафиксирована небывалая с 90-х годов вспышка заболевания.

Источник: Вести - Новосибирск

За несколько дней в списках больных корью — почти полсотни человек, в основном дети, возраст — от 5 месяцев до 14 лет. Среди взрослых — несколько мам.

Татьяна Чуй, корреспондент: «Всех пациентов привозили сюда — это Третья детская в районе Мочище. Первые пациенты поступили 27 июля, для них здесь приготовили палаты с отдельным входом, чтобы минимизировать любые контакты. У всех пациентов были одни и те же симптомы, их привозили из одних и тех же мест».

Температура, сыпь, кашель… Инфекционист Татьяна Комиссарова признается — давно не видела сразу так много больных корью.

В 90-х годах в период сезонного подъема заболеваемости достаточно много детей было — тогда не было такой активной иммунизации. Если человек не защищен и у него нет антител — практически в ста процентах случаев человек заболевает.
Татьяна Комиссарова
главный врач Детской городской клинической больницы № 3 г. Новосибирска

Неделя терапии — и большинство пошли на поправку. В больнице сейчас 12 человек. Корью можно заразиться при общении с больным, вакцина — единственная защита. У врачей тревога за тех, кто в зоне риска — родственники, соседи. Очаги инфекции — Центральный район Новосибирска, город Обь, Толмачёво. Особое внимание — приезжим.

Андрей Лиханов, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области: «Болеют те, которые не болели и не были привиты. Сложность в том, что эти цыгане прибыли из соседних регионов (из Омской, Томской области, из Казахстана и Саратовской области), и в их квартирах проживает непонятное количество людей. Они мигрируют — появляются и исчезают, — поэтому вспышечная заболеваемость затянулась».

Врачи насчитали четыре с половиной тысячи человек, которых нужно срочно привить, чтобы инфекция не расползлась по региону. За несколько дней вакцинацию уже прошла почти тысяча человек.

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