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14:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В ЗАГСах Перми резко выросло количество свадеб

В «красивую дату» — 08.08.2018 — брак решили заключить 300 пар.

Источник: Reuters

Количество регистраций брака резко выросло в ЗАГСах Перми. 300 пар решили пожениться в красивую дату — 8.08.2018. Это — рекордное число даже для традиционного «свадебного» дня — пятницы, когда обычно регистрируют около 100 браков, рассказали в администрации Перми.

Так, в Индустриальный отдел управления ЗАГС администрации Перми заявления подали более 40 пар.

«Все молодожены мечтают прожить в счастье, любви и согласии всю жизнь. И для гармоничного союза многие считают, что важно подобрать дату, которая положительно повлияет на отношения. Неудивительно, что в качестве красивой свадебной даты многие выбрали 8 августа 2018 года», — говорят в Индустриальном отделе ЗАГС. — «Август — идеальный месяц для бракосочетания. В народе считается хорошей приметой создавать семью в этот летний месяц».

Следующей красивой датой станет 18 августа. Это суббота. По графику будут работать два отдела ЗАГС — Дзержинский и Кировский. На этот день будущие молодожёны уже подали 120 заявлений.

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