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14:53 (мск), источник: РИА Крым

Легендарный Севастополь стал центром притяжения туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. За первое полугодие 2018 года Севастополь посетили 1 млн 54 тыс туристов, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом со ссылкой на начальника главного управления культуры правительства Севастополя Николая Краснолицкого сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам регулярного мониторинга цен, стоимость размещения в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменилась. По официальным данным Севастопольстата, объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с января по май 2018 года составил 223,7 млн руб.

В пресс-службе напомнили, что в городе работает более 500 предприятий общественного питания, рассчитанные на 23,2 тыс посадочных мест и функционирует 182 коллективных средств размещения. Туристы, отдыхающие в Севастополе, могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму.

«Для удобства туристов в городе открыты три туристско-информационных центра и один мобильный, в стадии реконструкции еще один центр на набережной Корнилова»
Краснолицкий

В пресс-службе добавили, что в рамках продвижения туристского потенциала Севастополя с января по декабрь 2018 года Главное управление культуры организовало масштабную рекламную кампанию в 25 регионах РФ: Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Уфе, Тюмени, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Казани, Иркутске, Кирове, Кемерово, Пензе, Оренбурге, Туле, Ярославле, Калининграде, Москве, Барнауле, Воронеже, Томске, Ижевске, Магнитогорске и Новом Уренгое.

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