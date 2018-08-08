Легендарный Севастополь стал центром притяжения туристов

Согласно результатам регулярного мониторинга цен, стоимость размещения в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменилась. По официальным данным Севастопольстата, объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с января по май 2018 года составил 223,7 млн руб.
В пресс-службе напомнили, что в городе работает более 500 предприятий общественного питания, рассчитанные на 23,2 тыс посадочных мест и функционирует 182 коллективных средств размещения. Туристы, отдыхающие в Севастополе, могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму.
«Для удобства туристов в городе открыты три туристско-информационных центра и один мобильный, в стадии реконструкции еще один центр на набережной Корнилова»
В пресс-службе добавили, что в рамках продвижения туристского потенциала Севастополя с января по декабрь 2018 года Главное управление культуры организовало масштабную рекламную кампанию в 25 регионах РФ: Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Уфе, Тюмени, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Казани, Иркутске, Кирове, Кемерово, Пензе, Оренбурге, Туле, Ярославле, Калининграде, Москве, Барнауле, Воронеже, Томске, Ижевске, Магнитогорске и Новом Уренгое.