Легендарный Севастополь стал центром притяжения туристов

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам регулярного мониторинга цен, стоимость размещения в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменилась. По официальным данным Севастопольстата, объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с января по май 2018 года составил 223,7 млн руб.

В пресс-службе напомнили, что в городе работает более 500 предприятий общественного питания, рассчитанные на 23,2 тыс посадочных мест и функционирует 182 коллективных средств размещения. Туристы, отдыхающие в Севастополе, могут воспользоваться услугами 27 туроператоров, которые предлагают своим клиентам более 150 маршрутов по Севастополю и Крыму.

«Для удобства туристов в городе открыты три туристско-информационных центра и один мобильный, в стадии реконструкции еще один центр на набережной Корнилова» Краснолицкий