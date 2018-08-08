Полиция не нашла нарушений в работе поста ДПС «Кущевский»

Пост ДПС «Кущевский» на трассе «Дон», что у самой границы Краснодарского края, давно пользуется среди водителей дурной славой. Но только этим летом он оказался в центре внимания общественности.

«ПО БЕСПРЕДЕЛУ».

В начале июня через этот пост у хутора Цукерова Балка, как и сотни тысяч автолюбителей со всей страны, к морю ехал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он рассказал, что сотрудники ГИБДД здесь проводят досмотр машин «по беспределу» без понятых и оформления после того, как водитель выходит из авто.

— В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать сигареты, кошелек, а что у вас в карманах и тому подобное, — сообщил Шкуматов. — За время, пока меня отвлекали, в бардачок второй мог положить гранату, наркотики, голову убитого дракона и, если бы у него было еще немного времени, то и труп Саддама Хуссейна.

Общественный деятель также обратил внимание на то, что в Кущевском районном суде рассматривается необычно много уголовных дел по «наркотической» 228-й статье уголовного кодекса, и рекомендовал своим подписчикам объезжать этот пост через Азов и станицу Староминскую.

Шкуматов, сославшись на отзывы из Сети, также рассказал, что после обнаружения наркотиков, кущевские полицейские предлагают уладить вопрос на месте за 300 тысяч рублей.

НАРУШЕНИЙ НЕТ…

В полиции отреагировали на сообщения и начали проверку знаменитого поста. Подтверждений беззакония со стороны сотрудников в главке не нашли.

— Установлено, что сведения, приведенные в средствах массовой информации, о провокациях со стороны дорожно-патрульной службы, не несут под собой какой-либо фактической основы, — говорится в ответе пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю на запрос «КП-Кубань». — В ходе проверки нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников ДПС ГИБДД при несении службы на стационарном посту дорожно-патрульной службы ГИБДД «Кущевский» не установлено. Жалоб и обращений граждан о «подкидывании» наркотиков сотрудниками стационарного поста дорожно-патрульной службы ГИБДД «Кущевский» в период с января по июнь 2018 года в органы внутренних дел Краснодарского края не поступало.

В полиции отмечают, что уголовные дела по 228-й статье, связанные с изъятием наркотиков на посту, получили обвинительные заключения прокуратуры, вина всех осужденных была доказана в суде.

И все же для кущевского поста проверка не прошла бесследно. Здесь обновили систему видеонаблюдения, которая фиксирует все происходящее в помещении и на прилегающих к нему площадках.

— При этом реализована возможность наблюдения за происходящим на посту непосредственно из Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, — уточнили в главке.

ИЛИ ЕСТЬ…

В то же время Петр Шкуматов опубликовал на своих страницах в соцсетях ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова, поступивший из Главного управления собственной безопасности МВД России.

— Полиция подошла к делу серьезно. По запросу Ярослава Нилова провела проверку, проанализировала дела, рассматриваемые в суде Кущевской, и каких-то нарушений или подбросов не выявила. Тем не менее, факт проведения незаконных проверок подтвердился. На посту теперь установлены дополнительно 4 видеокамеры (всего 8), прямая трансляция идет на компьютеры руководства. Я считаю, что это хороший результат, — сообщил координатор «Синих ведерок».

В ответе депутату за подписью главы ГУСБ МВД России Александра Макарова говорится, что с начала года на кущевском посту выявили 133 факта незаконного оборота наркотических веществ, по которым возбуждено 79 уголовных дел.

При этом скрытая проверка все же нашла нарушения административного регламента сотрудниками ДПС на посту — они не составляли акт осмотра транспортных средств и грузов, а также проводили досмотр машин, личный досмотр водителей и пассажиров без понятых и составления протоколов.

— По выявленным нарушениям назначена служебная проверка. По результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, — говорится в ответе из ГУСБ МВД России.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА КРЮЧОК.

Чтобы не оказаться жертвой незаконных действий полицейских на любом посту ДПС, нужно соблюдать несколько правил. Инструкцию к действию составил координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Если вас остановили, не выходите из автомобиля, заблокируйте все двери.

В случае требования инспектора ДПС провести осмотр автомобиля требуйте понятых.