В Высоцке теперь есть Карлсон, который живет на крыше

В Высоцке Выборгского района в своем дворе из подручных средств Эдуард Терентьев продолжает создавать сказочных героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Высоцка.

Теперь Эдуард Терентьев поселил на крыше своего гаража Карлсона. Но не только он один радует жителей Высоцка креативными работами. Во дворе Татьяны Жигловой обрела свой дом супружеская пара домовых и выросли большие грибы. Все персонажи выполнены вручную, с любовью и фантазией. Все работы особенно ценят родители, у которых есть маленькие дети.

Дети очень любят рассматривать всю эту красоту, спасибо . — Анна Касаткина, мама двоих детей.