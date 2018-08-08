Жители Воронежской области увидят яркий метеорный поток Персеиды
Звездопад достигнет пика 12 августа.
Звездопад достигнет пика 12 августа.
Ежегодный метеорный поток Персеиды, или «звездный дождь», смогут увидеть жители Воронежской области. Пик активности звездопада придется на 12 и 13 августа, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» астроном Константин Околелых.
Ожидается, что явление будет особенно ярким — в 2018 году пик потока приходится на первый день после новолуния. Астрономы спрогнозировали максимум активности потока с 23:00 воскресенья, 12 августа, до 11:00 понедельника, 13 августа. При условии безоблачной погоды можно будет увидеть до 110 метеоров в час. Скорость метеоров составит 59 км/сек.
Наблюдать Персеиды лучше всего в темное время суток на не засвеченном городскими огнями небе. Идеальное место — за городом на открытом горизонте. В воскресенье, 12 августа, воронежские астрономы пригласили всех желающих за город для совместного наблюдения за Персеидами. Коллективное наблюдение будет организовано в селе Мосальское Каширского района. Желающие могут добраться своим ходом. Со схемой проезда можно ознакомиться тут. А путешественники из сообщества «Нескучный день» отправятся наблюдать за метеорным потоком в село Сторожевое. С собой желательно иметь теплую одежду для долгого пребывания в неподвижности на открытом воздухе, раскладные стулья/кресла, чтобы было удобно наблюдать небо, и питание. Жители Воронежа, которые останутся в городе, тоже смогут увидеть «звездный дождь» — в потоке Персеиды много ярких болидов.
Персеиды — метеорный поток, который ежегодно появляется в августе в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц кометы