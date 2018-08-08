Жители Воронежской области увидят яркий метеорный поток Персеиды

Ожидается, что явление будет особенно ярким — в 2018 году пик потока приходится на первый день после новолуния. Астрономы спрогнозировали максимум активности потока с 23:00 воскресенья, 12 августа, до 11:00 понедельника, 13 августа. При условии безоблачной погоды можно будет увидеть до 110 метеоров в час. Скорость метеоров составит 59 км/сек.

Наблюдать Персеиды лучше всего в темное время суток на не засвеченном городскими огнями небе. Идеальное место — за городом на открытом горизонте. В воскресенье, 12 августа, воронежские астрономы пригласили всех желающих за город для совместного наблюдения за Персеидами. Коллективное наблюдение будет организовано в селе Мосальское Каширского района. Желающие могут добраться своим ходом. Со схемой проезда можно ознакомиться тут. А путешественники из сообщества «Нескучный день» отправятся наблюдать за метеорным потоком в село Сторожевое. С собой желательно иметь теплую одежду для долгого пребывания в неподвижности на открытом воздухе, раскладные стулья/кресла, чтобы было удобно наблюдать небо, и питание. Жители Воронежа, которые останутся в городе, тоже смогут увидеть «звездный дождь» — в потоке Персеиды много ярких болидов.