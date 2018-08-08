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14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области увидят яркий метеорный поток Персеиды

Звездопад достигнет пика 12 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Ежегодный метеорный поток Персеиды, или «звездный дождь», смогут увидеть жители Воронежской области. Пик активности звездопада придется на 12 и 13 августа, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» астроном Константин Околелых.

Ожидается, что явление будет особенно ярким — в 2018 году пик потока приходится на первый день после новолуния. Астрономы спрогнозировали максимум активности потока с 23:00 воскресенья, 12 августа, до 11:00 понедельника, 13 августа. При условии безоблачной погоды можно будет увидеть до 110 метеоров в час. Скорость метеоров составит 59 км/сек.

Наблюдать Персеиды лучше всего в темное время суток на не засвеченном городскими огнями небе. Идеальное место — за городом на открытом горизонте. В воскресенье, 12 августа, воронежские астрономы пригласили всех желающих за город для совместного наблюдения за Персеидами. Коллективное наблюдение будет организовано в селе Мосальское Каширского района. Желающие могут добраться своим ходом. Со схемой проезда можно ознакомиться тут. А путешественники из сообщества «Нескучный день» отправятся наблюдать за метеорным потоком в село Сторожевое. С собой желательно иметь теплую одежду для долгого пребывания в неподвижности на открытом воздухе, раскладные стулья/кресла, чтобы было удобно наблюдать небо, и питание. Жители Воронежа, которые останутся в городе, тоже смогут увидеть «звездный дождь» — в потоке Персеиды много ярких болидов.

Персеиды — метеорный поток, который ежегодно появляется в августе в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц кометы Свифта-Туттля. Из мельчайших частиц, которые сгорают в земной атмосфере, и образуется «звездный дождь». Традиционно поток Персеиды обычно проявляет себя с 17 июля по 24 августа.

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