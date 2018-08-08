Подвоз воды организовали в Анапе к жилым домам и соцобъектам

Питьевую воду привозят в городскую и детскую больницы, городскую поликлинику и в три работающих детских сада.

Жителей многоквартирных домов в Анапе водой обеспечивают по заявкам управляющих компаний, уточнили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Анапы.

Уточнить, привезут ли воду в конкретный дом, можно по телефону: +7 (86133) 2−44−15.