Подвоз воды организовали в Анапе к жилым домам и соцобъектам
Воду привозят 13 спецмашин. После аварии на магистральном водоводе технику пригнали на курорт из соседних городов — Новороссийска, Темрюка, Крымска и Краснодара.
Воду привозят 13 спецмашин. После аварии на магистральном водоводе технику пригнали на курорт из соседних городов — Новороссийска, Темрюка, Крымска и Краснодара.
Питьевую воду привозят в городскую и детскую больницы, городскую поликлинику и в три работающих детских сада.
Жителей многоквартирных домов в Анапе водой обеспечивают по заявкам управляющих компаний, уточнили в управлении
Уточнить, привезут ли воду в конкретный дом, можно по телефону: +7 (86133) 2−44−15.
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