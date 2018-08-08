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14:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Подвоз воды организовали в Анапе к жилым домам и соцобъектам

Воду привозят 13 спецмашин. После аварии на магистральном водоводе технику пригнали на курорт из соседних городов — Новороссийска, Темрюка, Крымска и Краснодара.

Питьевую воду привозят в городскую и детскую больницы, городскую поликлинику и в три работающих детских сада.

Жителей многоквартирных домов в Анапе водой обеспечивают по заявкам управляющих компаний, уточнили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Анапы.

Уточнить, привезут ли воду в конкретный дом, можно по телефону: +7 (86133) 2−44−15.

Предприятия санаторно-курортного комплекса, расположенные в городской черте и испытывающие трудности в водоснабжении, используют свою технику для набора воды из резервуаров в Анапской и Гостагаевской. Ситуация остается на контроле оперативного штаба. Пресс-служба администрации Анапы.

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