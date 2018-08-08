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14:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре перекрыли проезд по улице Цеховой

Ограничения связаны со строительством газопровода.

В Самаре перекрыли движение по еще одной дороге. На этот раз ограничения коснулись улицы Цеховой. Проезд по ней закрыли на участке протяженностью 30 метров от Горского проезда в сторону улицы Щорса до 24:00 17 августа.

Как отмечают в администрации города, перекрытие дороги связано со строительством газопровода и последующим проведением работ по благоустройству территории. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты следования.

Напомним, что недавно аналогичные работы велись на улице Энтузиастов. Открыть там движение должны были в ночь с 6 на 7 августа.

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