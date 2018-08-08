На улице Молокова в Красноярске расширят дорогу и поменяют схему движения

В Советском районе Красноярска ремонтируют одну из самых важных магистралей Советского района — улицу Молокова. На некоторых участках дорогу расширят, а на опасном участке изменят схему движения, сообщили в мэрии.

Сейчас работы идут на участке от улицы Батурина до Алексеева. Здесь уже заменили все бордюры с бетонных на гранитные. В центре проезжей части устроили островок безопасности, на котором установили фонари.

После ремонта на участке улицы Молокова от Батурина до 78 Добровольческой Бригады изменится схема дорожного движения. Здесь высокая аварийность, только в прошлом году на случилось 6 ДТП.

— После завершения работ в соответствии с ПДД развороты и повороты водители смогут совершать только на перекрестках. Светофоры здесь настроены так, что повороты будут безопасны. Проезжую часть будет разделять островок безопасности, по нормативам на дороге с 6-полосным движением он обязательно должен разделять потоки, — говорит начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «УДИБ» Игорь Воевалко.

Также на этом участке дороги появится еще один регулируемый пешеходный переход. Под него уже подготовили понижение тротуара к проезжей части.

На участке от улицы 78 Добровольческой Бригады до Авиаторов дорогу расширят.

— После ремонта тут появится четыре полноценных полосы движения, одну из которых со временем выделят под общественный транспорт, — говорит куратор объекта, инженер МКУ «УДИБ» Олег Аглиев.

Также на улице Молокова появится дополнительная остановка общественного транспорта. По многочисленным просьбам жителей ее обустроят в районе ЖК «Городок» (по направлению в центр города).