Екатеринбургу на юбилей подарят кукол со всего света

В день празднования своего 295-летия Екатеринбург первым в России примет World Puppet Carnival: фестиваль кукольных театров со всего мира. Ожидается, что в столицу Урала прибудут 150 артистов из 30 стран, рассказала «Уралинформбюро» координатор проекта Светлана Мишкина.

По ее словам, акцент мероприятия сдвинут от серьезных постановок в сторону уличных представлений, чтобы подарить горожанам настоящий праздник. «Фестиваль сфокусирован на том, чтобы познакомить горожан с кукольной культурой со всего мира. У нас — свое понимание кукольных театров, а как это искусство развивается в других странах, можно будет увидеть на карнавале», — объяснила Светлана Мишкина.

На мировой кукольный праздник съедутся труппы из Австралии, Японии, Китая, Вьетнама, Индии, Таиланда, Ирана, Египта, Туниса, Эстонии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Польши, Словении, Албании, Франции, Италии, Испании, Португалии, Канады, США, Мексики, Венесуэлы, Эквадора, Бразилии, Чили, Перу и России.

Сам фестиваль пройдет в два этапа: с 14 по 17 августа в Екатеринбургском театре кукол, Доме актера, Камерном театре и Доме музыки будут ежедневно показывать самые разные постановки. Билеты на спектакли еще можно купить: один стоит около 100 рублей в зависимости от площадки.

Утром 18 августа, в День города, 150 артистов пройдут карнавальным шествием по проспекту Ленина от площади 1905 года до памятника основателям Екатеринбурга и спустятся в Исторический сквер. Присоединиться к «кукольникам» сможет любой желающий: начнется праздник в 10.30.