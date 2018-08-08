Экологи выясняют причину гибели краснокнижных рыб в реке под Калининградом

Источник: РИА Новости

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в конце июля в реке Нельма в районе поселка Кумачево Зеленоградского городского округа произошел замор рыбы. В сообществах любительской рыбалки отмечалось, что река Нельма является постоянным местом обитания краснокнижных видов рыб, таких как минога, форель и бычок-подкаменщик. Кроме того, Нельма является местом нереста миноги и балтийского лосося.

«В ходе выезда надзорными органами установлено, что примерно в 150 метрах от уреза воды реки Нельма на возвышенности располагаются сельскохозяйственные угодья, на части территории которых размещаются отходы животноводства — навоз свиней. Как предполагают экологи “Зеленого фронта”, в виду отсутствия гидроизоляции и системы сбора ливневых стоков с дождями загрязненные воды с высокой концентрацией соединений азота могли попасть в Нельму, что впоследствии привело к замору рыбы», — говорится в сообщении.

По словам экологов, кроме ущерба, который нанесен реке Нельма и водным биологическим ресурсам, размещение отходов животноводства является фактором риска распространения африканской чумы свиней. В Зеленоградском городском округе уже была зафиксирована вспышка АЧС на крупной бойне.