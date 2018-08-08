Горвласти сообщают еще о 2 отключенных светофорах

Источник: Новый Калининград

В областном центре в среду оказались отключены 4 светофора, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе мэрии.

Так, до 20:00 не работает устройство, регулирующее движение на перекрестке ул. Фрунзе и ул. 9 Апреля. В течение часа не будет работать устройство на перекрестке ул. Дзержинского и пер. Дзержинского — с 17:00 до 18:00.

Ранее сообщалось о двух неработающих светофорах — на перекрестке Московского проспекта и ул. Миклухо-Маклая и на перекрестке ул. Гайдара — ул. Согласия — ул. Ген. Челнокова. первый обещают подключить в 18:30, второй — в 15:00.

В четверг для работ на электрических сетях с 10:00 до 15:00 отключат светофор на перекрестке ул. Ген. Челнокова — ул. Елизаветинская.