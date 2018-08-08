Названа стоимость самой дешевой квартиры России

Жилье расположено в кирпичном пятиэтажном доме на окраине Омска. В описании объекта говорится, что он в хорошем состоянии. Общая площадь квартиры — 14 квадратных метров.

Почти столько же, 450 тысяч рублей, стоит квартира в центре Нижнего Новгорода, на первом этаже двухэтажного барака. В помещении есть газ и отопление, но вода только холодная. Площадь — 17 «квадратов», из которых пять занимает кухня.

На третьем месте рейтинга самых доступных квартир страны — 11-метровая студия в Воронеже. Цена — 480 тысяч рублей. За ней идут 18 метров в Челябинске, за которые продавец просит 530 тысяч рублей. Замыкает «дешевую пятерку» Красноярск с квартирой в 15 «квадратов». В ней есть туалет, но душ один на весь этаж. Стоимость предложения — 540 тысяч рублей.

В Москве самую недорогую квартиру аналитики нашли в поселении Первомайское, расположенном на присоединенных территориях, в 30 километрах от МКАД. 14-метровую студию оценили в 1,9 миллиона рублей. В культурной столице — Санкт-Петербурге — минимальная стоимость квартиры — 1,3 миллиона рублей. Столько просят за 15-метровую студию на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире сделан евроремонт.

«Некоторые покупают квартиры без душа, с колонкой на улице или требующие серьезного ремонта как временный вариант, надеясь в будущем накопить денег на более презентабельное жилье, — отмечается в предоставленных материалах. — Часто такие помещения приобретают для сдачи в аренду, как некий доходный бизнес. Однако с покупкой экстремально дешевой квартиры нужно быть особенно осторожным. Необходимо проверить все документы на юридическую чистоту, чтобы не было обременений, других претендентов на собственность, неустранимых недостатков».