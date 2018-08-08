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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа стоимость самой дешевой квартиры России

Самая недорогая квартира России, если рассматривать рынки недвижимости городов с населением от миллиона человек, стоит 430 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в среду, 8 августа.

Жилье расположено в кирпичном пятиэтажном доме на окраине Омска. В описании объекта говорится, что он в хорошем состоянии. Общая площадь квартиры — 14 квадратных метров.

Почти столько же, 450 тысяч рублей, стоит квартира в центре Нижнего Новгорода, на первом этаже двухэтажного барака. В помещении есть газ и отопление, но вода только холодная. Площадь — 17 «квадратов», из которых пять занимает кухня.

На третьем месте рейтинга самых доступных квартир страны — 11-метровая студия в Воронеже. Цена — 480 тысяч рублей. За ней идут 18 метров в Челябинске, за которые продавец просит 530 тысяч рублей. Замыкает «дешевую пятерку» Красноярск с квартирой в 15 «квадратов». В ней есть туалет, но душ один на весь этаж. Стоимость предложения — 540 тысяч рублей.

В Москве самую недорогую квартиру аналитики нашли в поселении Первомайское, расположенном на присоединенных территориях, в 30 километрах от МКАД. 14-метровую студию оценили в 1,9 миллиона рублей. В культурной столице — Санкт-Петербурге — минимальная стоимость квартиры — 1,3 миллиона рублей. Столько просят за 15-метровую студию на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире сделан евроремонт.

«Некоторые покупают квартиры без душа, с колонкой на улице или требующие серьезного ремонта как временный вариант, надеясь в будущем накопить денег на более презентабельное жилье, — отмечается в предоставленных материалах. — Часто такие помещения приобретают для сдачи в аренду, как некий доходный бизнес. Однако с покупкой экстремально дешевой квартиры нужно быть особенно осторожным. Необходимо проверить все документы на юридическую чистоту, чтобы не было обременений, других претендентов на собственность, неустранимых недостатков».

Ранее были названы лучшие города России для обогащения на жилье. В топ попали Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь и Сочи.

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