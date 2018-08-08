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15:07 (мск), источник: Известия

Названа причина любви котов к коробкам

а.

Британские ученые из университета Линкольна выяснили, что большинство домашних кошек любят сидеть в коробках из-за того, что чувствуют себя в них в безопасности. Кроме того, тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины, пишет Daily Mail.

Исследователи уверяют, что коробки позволяют кошкам расслабиться и перестать тревожиться. Кроме того, таким образом можно снизить общий уровень агрессивности животного.

I got my thinking cat on #saveshadowhunters pic.twitter.com/xi0JUcMiQb.

— Magnus' Box (@MagnusBbox) August 4, 2018.

Как отмечается в материале, коробка может стать наиболее быстрым способом адаптировать животное в новом доме. По словам ученых, кошки, у которых нет своей собственной «зоны комфорта» в виде коробки, адаптируются к новым хозяевам и условиям в два раза медленнее.

#DistractMeWith4Words A box of #kittens? pic.twitter.com/e54kUQL8ZH.

— BolderCat (@BolderCat) August 3, 2018.

В июне в Сети появилось видео с котом, который смог уместиться в маленькой коробочке. За несколько часов ролик набрал более 284 тыс. просмотров и почти 700 комментариев пользователей.

8 августа во всем мире отмечается День кошек — World Cat Day. Эта дата была выбрана Международным фондом по защите животных Animal Welfare в 2002 году.

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