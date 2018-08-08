Как следить за звездопадом на этой неделе

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Первая половина августа — лучшее в году время для наблюдения метеоров. В ночь с 12 на 13 августа достигает максимума активности метеорный поток Персеид, хотя наблюдать его можно в широких окрестностях этой даты.

Представьте себе, что в ветреный день вы проезжаете перекресток, через который только что пронесся самосвал с песком. За ним тянется широкий пыльный шлейф, и множество песчинок попадет в ваше ветровое стекло.

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Теперь перенесем эту картину в космос: вместо самосвала будет у нас комета, вместо перекрестка — пересечение орбит, вместо ветра — солнечный свет, а вместо ветрового стекла — земная атмосфера.

Частицы метеорного потока Персеид порождаются кометой Свифта — Таттла, которая движется по сильно вытянутой орбите, совершая один оборот за 131 год.

При сближении с Солнцем испаряющиеся с ядра кометы газы уносят с собой песчинки и камешки, которые следуют за ядром по близким орбитам. Тысячелетиями давление солнечного излучения размывает этот шлейф и растягивает вдоль орбиты.

Ширина потока Пересеид превышает 40 млн км, и Земля пересекает его более месяца, двигаясь вокруг Солнца со скоростью 30 км/с. Однако самая плотная часть потока в тридцать раз уже — 1,3 млн км, и мы пересекаем ее примерно за 12 часов.

В этом году условия для наблюдения Персеид особенно благоприятны. Во-первых, максимум их активности приходится на тот период, когда в Европе и России будет ночь. Во-вторых, 11 августа будет новолуние, а значит, лунный свет не помешает наблюдениям. Международная метеорная организация (IMO) прогнозирует в этом году активность Персеид на уровне 110 метеоров в час, причем в ночь максимума возможны два дополнительных всплеска активности — предположительно около 23:00 и 5:30 по московскому времени. Они связаны со сгущениями метеорных частиц, которые были замечены в прошлые годы.

Для наблюдения активного метеорного потока не требуется сложной подготовки и аппаратуры.

Метеоры видны невооруженным глазом. Надо только знать, когда и куда смотреть.

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Радиант Персеид, как следует из названия, располагается в созвездии Персея. В начале ночи созвездие находится низко над восточным горизонтом, метеоры потока видны достаточно редко, но зато бывают длинными, пересекающими все небо. В середине ночи Персей поднимается и смещается к югу, метеоров становится больше. Лучшее время для наблюдений Персеид — в 3−4 часа утра, а в южных районах до 5 утра. Смотреть прямо в радиант не стоит, поскольку метеоров там не очень много и они короткие. Лучше следить за областью неба немного в стороне от радианта — в зените, на юге и юго-западе.

Рекомендации по наблюдению Персеид

1. Выберитесь за город в такое место, где нет городской засветки. Тепло оденьтесь и используйте репеллент.

2. Подготовьте лежачее место для наблюдений (шезлонг, надувной матрас). Сориентируйте его на юго-восток в начале ночи и на юг в конце. Лежа, вы должны видеть зенит и на краю поля зрения созвездие Персея.

3. За 15 минут до наблюдений перестаньте пользоваться яркими источниками света (фонарики, смартфоны, костер), чтобы глаза привыкли к темноте. Если нужен свет, наденьте на фонарик красный светофильтр (например, из полиэтиленового мешка) и переведите смартфон в ночной режим.

4. Наблюдайте не менее 15 минут подряд (лучше час). Метеоры следуют неравномерно, даже в максимуме активности можно 5−10 минут ничего не увидеть, а потом будет несколько метеоров за одну минуту.

5. Рассматривайте рисунок созвездий в целом, но не концентрируйте взгляд на отдельных звездах. Не переводите взгляд резко с одной точки неба на другую, иначе звезды могут создать иллюзию метеора.

6. При наблюдении в группе полезно сообщать вслух о замеченных метеорах, не отрывая взгляда от неба. Вы обнаружите, что не каждый метеор замечают все наблюдатели.

7. Полезно заранее изучить по карте основные созвездия и выбрать несколько звезд, с которыми сравнивать блеск метеоров. Направление метеоров описывается «по часам»: 12 часов — в сторону головы, 3 — вправо и т.д.

8. Если хотите, чтобы ваши наблюдения имели научную ценность, изучайте материалы на сайте Международной метеорной организации.

Рекомендации астрофотографам

Вам нужен цифровой фотоаппарат с широкоугольным объективом, имеющий дистанционное управление (от пульта или компьютера) и умеющий отрабатывать выдержки не менее 30 секунд. Поставьте камеру на на штатив или просто ровную поверхность, направив объектив в зенит. Делайте снимки с длительной экспозицией и надейтесь, что во время одной из них в кадре пролетит метеор.

Для удачного снимка обычно нужно набрать 2−3 часа экспозиций — намного больше, чем при визуальных наблюдениях. Во-первых, даже у широкоугольных объективов поле зрения меньше, чем у человека, а во-вторых, фотоаппарат не может повернуть взгляд в сторону метеора, появившегося на самом краю поля зрения. Ваши шансы увеличатся, если вы вооружитесь сразу несколькими камерами, направив их на разные участки неба, или используете объектив типа «рыбий глаз».

Метеорные частицы Персеид встречаются с Землей на скорости 53 км/c. Это в тысячи раз быстрее песка, попадающего в лобовое стекло автомобиля.

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