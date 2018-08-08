Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
7 способов визуально увеличить грудь без пуш-апов и операций
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
В РФ 30 млн граждан рискуют лишиться всех трудовых прав - Шеин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за внуком, умерла
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Ксения Собчак позирует в кружевном платье и без нижнего белья
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15:13 (мск), источник: Чердак

Как следить за звездопадом на этой неделе

На ночь 12-го августа приходится максимум активности метеорного потока Персеид. Где искать падающие звезды на небе и как их фотографировать?

Источник: CC0/Free-Photos

Первая половина августа — лучшее в году время для наблюдения метеоров. В ночь с 12 на 13 августа достигает максимума активности метеорный поток Персеид, хотя наблюдать его можно в широких окрестностях этой даты.

Представьте себе, что в ветреный день вы проезжаете перекресток, через который только что пронесся самосвал с песком. За ним тянется широкий пыльный шлейф, и множество песчинок попадет в ваше ветровое стекло.
Читайте также
Новолуние поможет россиянам увидеть необычно яркий метеорный поток

Теперь перенесем эту картину в космос: вместо самосвала будет у нас комета, вместо перекрестка — пересечение орбит, вместо ветра — солнечный свет, а вместо ветрового стекла — земная атмосфера.

Частицы метеорного потока Персеид порождаются кометой Свифта — Таттла, которая движется по сильно вытянутой орбите, совершая один оборот за 131 год.

При сближении с Солнцем испаряющиеся с ядра кометы газы уносят с собой песчинки и камешки, которые следуют за ядром по близким орбитам. Тысячелетиями давление солнечного излучения размывает этот шлейф и растягивает вдоль орбиты.

Ширина потока Пересеид превышает 40 млн км, и Земля пересекает его более месяца, двигаясь вокруг Солнца со скоростью 30 км/с. Однако самая плотная часть потока в тридцать раз уже — 1,3 млн км, и мы пересекаем ее примерно за 12 часов.

В этом году условия для наблюдения Персеид особенно благоприятны. Во-первых, максимум их активности приходится на тот период, когда в Европе и России будет ночь. Во-вторых, 11 августа будет новолуние, а значит, лунный свет не помешает наблюдениям. Международная метеорная организация (IMO) прогнозирует в этом году активность Персеид на уровне 110 метеоров в час, причем в ночь максимума возможны два дополнительных всплеска активности — предположительно около 23:00 и 5:30 по московскому времени. Они связаны со сгущениями метеорных частиц, которые были замечены в прошлые годы.

Для наблюдения активного метеорного потока не требуется сложной подготовки и аппаратуры.

Метеоры видны невооруженным глазом. Надо только знать, когда и куда смотреть.
Читайте также
Эти фото — просто космос

Радиант Персеид, как следует из названия, располагается в созвездии Персея. В начале ночи созвездие находится низко над восточным горизонтом, метеоры потока видны достаточно редко, но зато бывают длинными, пересекающими все небо. В середине ночи Персей поднимается и смещается к югу, метеоров становится больше. Лучшее время для наблюдений Персеид — в 3−4 часа утра, а в южных районах до 5 утра. Смотреть прямо в радиант не стоит, поскольку метеоров там не очень много и они короткие. Лучше следить за областью неба немного в стороне от радианта — в зените, на юге и юго-западе.

Рекомендации по наблюдению Персеид

1. Выберитесь за город в такое место, где нет городской засветки. Тепло оденьтесь и используйте репеллент.

2. Подготовьте лежачее место для наблюдений (шезлонг, надувной матрас). Сориентируйте его на юго-восток в начале ночи и на юг в конце. Лежа, вы должны видеть зенит и на краю поля зрения созвездие Персея.

3. За 15 минут до наблюдений перестаньте пользоваться яркими источниками света (фонарики, смартфоны, костер), чтобы глаза привыкли к темноте. Если нужен свет, наденьте на фонарик красный светофильтр (например, из полиэтиленового мешка) и переведите смартфон в ночной режим.

4. Наблюдайте не менее 15 минут подряд (лучше час). Метеоры следуют неравномерно, даже в максимуме активности можно 5−10 минут ничего не увидеть, а потом будет несколько метеоров за одну минуту.

5. Рассматривайте рисунок созвездий в целом, но не концентрируйте взгляд на отдельных звездах. Не переводите взгляд резко с одной точки неба на другую, иначе звезды могут создать иллюзию метеора.

6. При наблюдении в группе полезно сообщать вслух о замеченных метеорах, не отрывая взгляда от неба. Вы обнаружите, что не каждый метеор замечают все наблюдатели.

7. Полезно заранее изучить по карте основные созвездия и выбрать несколько звезд, с которыми сравнивать блеск метеоров. Направление метеоров описывается «по часам»: 12 часов — в сторону головы, 3 — вправо и т.д.

8. Если хотите, чтобы ваши наблюдения имели научную ценность, изучайте материалы на сайте Международной метеорной организации.

Рекомендации астрофотографам

Читайте также
17-летняя американка готовится стать первым человеком на Марсе (фото)

Вам нужен цифровой фотоаппарат с широкоугольным объективом, имеющий дистанционное управление (от пульта или компьютера) и умеющий отрабатывать выдержки не менее 30 секунд. Поставьте камеру на на штатив или просто ровную поверхность, направив объектив в зенит. Делайте снимки с длительной экспозицией и надейтесь, что во время одной из них в кадре пролетит метеор.

Для удачного снимка обычно нужно набрать 2−3 часа экспозиций — намного больше, чем при визуальных наблюдениях. Во-первых, даже у широкоугольных объективов поле зрения меньше, чем у человека, а во-вторых, фотоаппарат не может повернуть взгляд в сторону метеора, появившегося на самом краю поля зрения. Ваши шансы увеличатся, если вы вооружитесь сразу несколькими камерами, направив их на разные участки неба, или используете объектив типа «рыбий глаз».

Метеорные частицы Персеид встречаются с Землей на скорости 53 км/c. Это в тысячи раз быстрее песка, попадающего в лобовое стекло автомобиля.
Читайте также
Как выглядит рассвет из космоса

Миллиметрового размера песчинка при такой скорости имеет энергию рекордного по силе удара молотом или взрыва 1 грамма тротила. Она может проделать изрядную пробоину в корпусе космического корабля. Однако концентрация таких частиц крайне мала. Чтобы одна такая частица попала в МКС, пришлось бы ждать около 10 лет в самой плотной центральной части потока Персеид. Так что метеороиды, несмотря на их скорость и впечатляющий вид, при сгорании в небе представляют намного меньшую угрозу для космических полетов, чем искусственный орбитальный космический мусор.

 Как простой антибиотик превратился в лекарство от старости
Советский ученый говорил это за 15 лет до американца, но ему не верили
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
В каких городах мира законом запрещено умирать (фото)
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Археологи нашли в Подмосковье клад времен Бориса Годунова
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
История россиянки о жизни в Амстердаме: фото
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь