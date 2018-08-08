Как следить за звездопадом на этой неделе
На ночь 12-го августа приходится максимум активности метеорного потока Персеид. Где искать падающие звезды на небе и как их фотографировать?
На ночь 12-го августа приходится максимум активности метеорного потока Персеид. Где искать падающие звезды на небе и как их фотографировать?
Первая половина августа — лучшее в году время для наблюдения метеоров. В ночь с 12 на 13 августа достигает максимума активности метеорный поток Персеид, хотя наблюдать его можно в широких окрестностях этой даты.
Теперь перенесем эту картину в космос: вместо самосвала будет у нас комета, вместо перекрестка — пересечение орбит, вместо ветра — солнечный свет, а вместо ветрового стекла — земная атмосфера.
Частицы метеорного потока Персеид порождаются кометой Свифта — Таттла, которая движется по сильно вытянутой орбите, совершая один оборот за 131 год.
При сближении с Солнцем испаряющиеся с ядра кометы газы уносят с собой песчинки и камешки, которые следуют за ядром по близким орбитам. Тысячелетиями давление солнечного излучения размывает этот шлейф и растягивает вдоль орбиты.
В этом году условия для наблюдения Персеид особенно благоприятны.
Для наблюдения активного метеорного потока не требуется сложной подготовки и аппаратуры.
Радиант Персеид, как следует из названия, располагается в созвездии Персея. В начале ночи созвездие находится низко над восточным горизонтом, метеоры потока видны достаточно редко, но зато бывают длинными, пересекающими все небо. В середине ночи Персей поднимается и смещается к югу, метеоров становится больше. Лучшее время для наблюдений Персеид — в 3−4 часа утра, а в южных районах до 5 утра. Смотреть прямо в радиант не стоит, поскольку метеоров там не очень много и они короткие. Лучше следить за областью неба немного в стороне от радианта — в зените, на юге и
1. Выберитесь за город в такое место, где нет городской засветки. Тепло оденьтесь и используйте репеллент.
2. Подготовьте лежачее место для наблюдений (шезлонг, надувной матрас). Сориентируйте его на
3. За 15 минут до наблюдений перестаньте пользоваться яркими источниками света (фонарики, смартфоны, костер), чтобы глаза привыкли к темноте. Если нужен свет, наденьте на фонарик красный светофильтр (например, из полиэтиленового мешка) и переведите смартфон в ночной режим.
4. Наблюдайте не менее 15 минут подряд (лучше час). Метеоры следуют неравномерно, даже в максимуме активности можно 5−10 минут ничего не увидеть, а потом будет несколько метеоров за одну минуту.
5. Рассматривайте рисунок созвездий в целом, но не концентрируйте взгляд на отдельных звездах. Не переводите взгляд резко с одной точки неба на другую, иначе звезды могут создать иллюзию метеора.
6. При наблюдении в группе полезно сообщать вслух о замеченных метеорах, не отрывая взгляда от неба. Вы обнаружите, что не каждый метеор замечают все наблюдатели.
7. Полезно заранее изучить по карте основные созвездия и выбрать несколько звезд, с которыми сравнивать блеск метеоров. Направление метеоров описывается «по часам»: 12 часов — в сторону головы, 3 — вправо
8. Если хотите, чтобы ваши наблюдения имели научную ценность, изучайте материалы на сайте Международной метеорной организации.
Вам нужен цифровой фотоаппарат с широкоугольным объективом, имеющий дистанционное управление (от пульта или компьютера) и умеющий отрабатывать выдержки не менее 30 секунд. Поставьте камеру на на штатив или просто ровную поверхность, направив объектив в зенит. Делайте снимки с длительной экспозицией и надейтесь, что во время одной из них в кадре пролетит метеор.
Для удачного снимка обычно нужно набрать 2−3 часа экспозиций — намного больше, чем при визуальных наблюдениях.
Миллиметрового размера песчинка при такой скорости имеет энергию рекордного по силе удара молотом или взрыва 1 грамма тротила. Она может проделать изрядную пробоину в корпусе космического корабля. Однако концентрация таких частиц крайне мала. Чтобы одна такая частица попала в МКС, пришлось бы ждать около 10 лет в самой плотной центральной части потока Персеид. Так что метеороиды, несмотря на их скорость и впечатляющий вид, при сгорании в небе представляют намного меньшую угрозу для космических полетов, чем искусственный орбитальный космический мусор.