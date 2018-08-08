Сервис оплаты парковки через SMS в Петербурге восстановлен после сбоя. Он не работал почти 18 часов

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», технический сбой произошёл 7 августа в 18:55. Отправка коротких текстовых сообщений на номер 2722 была невозможна. Специалисты компании восстановили работу сервиса к 12:20 8 августа.

Оплачивать парковку можно не только эсэмэсками, но и с помощью паркоматов, мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и в личном кабинете на сайте www.parking.spb.ru.

Напомним, в пилотную зону платных парковок в Санкт-Петербурге входят 27 улиц, расположенных между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Ёмкость платного парковочного пространства — 2,8 тысячи машиномест, а заполняемость по итогам 2017 года оценивается в 55,3%. Базовый тариф за час стоянки легкового автомобиля составляет 60 рублей, однако цены могут вырасти в связи с оптимизацией тарифов.