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16:26 (мск), источник: Фонтанка

Сервис оплаты парковки через SMS в Петербурге восстановлен после сбоя. Он не работал почти 18 часов

Сервис оплаты парковки и пополнения парковочного счета посредством отправки СМС в Петербурге не работал в течение 17 часов 25 минут.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», технический сбой произошёл 7 августа в 18:55. Отправка коротких текстовых сообщений на номер 2722 была невозможна. Специалисты компании восстановили работу сервиса к 12:20 8 августа.

Оплачивать парковку можно не только эсэмэсками, но и с помощью паркоматов, мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и в личном кабинете на сайте www.parking.spb.ru.

Напомним, в пилотную зону платных парковок в Санкт-Петербурге входят 27 улиц, расположенных между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Ёмкость платного парковочного пространства — 2,8 тысячи машиномест, а заполняемость по итогам 2017 года оценивается в 55,3%. Базовый тариф за час стоянки легкового автомобиля составляет 60 рублей, однако цены могут вырасти в связи с оптимизацией тарифов.

Пока платная парковка в Петербурге из-за юридических коллизий остаётся фактически бесплатной, но скоро это закончится. Госдума уже приняла закон, который позволит Смольному штрафовать водителей-нарушителей.

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