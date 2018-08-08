Сервис оплаты парковки через SMS в Петербурге восстановлен после сбоя. Он не работал почти 18 часов
Сервис оплаты парковки и пополнения парковочного счета посредством отправки СМС в Петербурге не работал в течение 17 часов 25 минут.
Сервис оплаты парковки и пополнения парковочного счета посредством отправки СМС в Петербурге не работал в течение 17 часов 25 минут.
Как сообщили «Фонтанке» в
Оплачивать парковку можно не только эсэмэсками, но и с помощью паркоматов, мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и в личном кабинете на сайте www.parking.spb.ru.
Напомним, в пилотную зону платных парковок в
Пока платная парковка в Петербурге