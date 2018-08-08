ФГУП «Охрана» отсудило у Сердюкова деньги за сигнализацию

«Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании денег за исполнение договора», — сказала она. Сумму пресс-секретарь уточнить не смогла, отметив, что она составила меньше 1 тысячи рублей. Договор, по ее словам, касался платы за сигнализацию.