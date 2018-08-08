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15:52 (мск), источник: РИА Новости

ФГУП «Охрана» отсудило у Сердюкова деньги за сигнализацию

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мировой судебный участок обязал бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова заплатить ФГУП «Охрана» Росгвардии за сигнализацию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

Источник: РИА Новости

«Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании денег за исполнение договора», — сказала она. Сумму пресс-секретарь уточнить не смогла, отметив, что она составила меньше 1 тысячи рублей. Договор, по ее словам, касался платы за сигнализацию.

«Судебный приказ легко отменить, если есть возражения сторон. В таком случае подается иск и суд его рассматривает», — пояснила Мышелова.

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