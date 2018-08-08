ФГУП «Охрана» отсудило у Сердюкова деньги за сигнализацию
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мировой судебный участок обязал бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова заплатить ФГУП «Охрана» Росгвардии за сигнализацию, сообщила РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мировой судебный участок обязал бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова заплатить ФГУП «Охрана» Росгвардии за сигнализацию, сообщила РИА Новости
«Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании денег за исполнение договора», — сказала она. Сумму
«Судебный приказ легко отменить, если есть возражения сторон. В таком случае подается иск и суд его рассматривает», — пояснила Мышелова.