Семь исков о сносе незаконно построенных зданий в Листвянке направили в суд

Источник: Комсомольская правда

Иркутский районный суд рассматривает семь исковых заявлений прокурора района о признании выданных разрешений на строительство объектов незаконными и их сносе в поселке Листвянка. И это, видимо, только начало. Прокуратура выявила многочисленные нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительства объектов капитального строительства.

Кроме того, чтобы ужесточить контроль в местном отделе полиции увеличили штат сотрудников. Также разрабатывается программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и схема организации дорожного движения, которые позволят решить проблему загруженности поселка.

— По всем искам приняты обеспечительные меры, направленные на запрет строительства и осуществлению действий по государственной регистрации прав, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.