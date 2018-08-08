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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Семь исков о сносе незаконно построенных зданий в Листвянке направили в суд

Прокуратура проводит проверки.

Источник: Комсомольская правда

Иркутский районный суд рассматривает семь исковых заявлений прокурора района о признании выданных разрешений на строительство объектов незаконными и их сносе в поселке Листвянка. И это, видимо, только начало. Прокуратура выявила многочисленные нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительства объектов капитального строительства.

Кроме того, чтобы ужесточить контроль в местном отделе полиции увеличили штат сотрудников. Также разрабатывается программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и схема организации дорожного движения, которые позволят решить проблему загруженности поселка.

— По всем искам приняты обеспечительные меры, направленные на запрет строительства и осуществлению действий по государственной регистрации прав, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Напомним, в апреле этого года было возбуждено уголовное дело в отношении главы Листвянского муниципального образования. Он подозревается в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в Листвянке.

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