Семь исков о сносе незаконно построенных зданий в Листвянке направили в суд
Прокуратура проводит проверки.
Прокуратура проводит проверки.
Иркутский районный суд рассматривает семь исковых заявлений прокурора района о признании выданных разрешений на строительство объектов незаконными и их сносе в поселке Листвянка. И это, видимо, только начало. Прокуратура выявила многочисленные нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительства объектов капитального строительства.
Кроме того, чтобы ужесточить контроль в местном отделе полиции увеличили штат сотрудников. Также разрабатывается программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и схема организации дорожного движения, которые позволят решить проблему загруженности поселка.
— По всем искам приняты обеспечительные меры, направленные на запрет строительства и осуществлению действий по государственной регистрации прав, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Напомним, в апреле этого года было возбуждено уголовное дело в отношении главы Листвянского муниципального образования. Он подозревается в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в Листвянке.