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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге откроют улицу имени писателя Чингиза Айтматова

Она появится на территории планировочного района Истокский в год 90-летия литературного деятеля.

Источник: РИА "Новости"

В Октябрьском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она будет носить имя писателя, журналиста и дипломата Чингиза Айтматова. Соответствующее распоряжение уже подписал сити-менеджер города Александр Якоб.

Новый топонимический объект появился на карте уральской столицы в год 90-летия писателя на территории планировочного района Истокский в границах улиц Георгиевской — Специалистов и проектируемых Районной 15 — Жилой 13 — Районной 11.

В 1963 году Чингиз Айтматов получил высшее всенародное признание, которого в те годы мог удостоиться литературный деятель — Ленинскую премию. В 1978 году писателю было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Трижды он был награжден государственной премией СССР.

— За большой вклад в развитие современной литературы и укрепление культурных связей между народами Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1998 года № 1547 Чингиз Айтматов награжден Орденом Дружбы, — рассказали в пресс-службе мэрии.

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