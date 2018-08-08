В Екатеринбурге откроют улицу имени писателя Чингиза Айтматова

Источник: РИА "Новости"

В Октябрьском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она будет носить имя писателя, журналиста и дипломата Чингиза Айтматова. Соответствующее распоряжение уже подписал сити-менеджер города Александр Якоб.

Новый топонимический объект появился на карте уральской столицы в год 90-летия писателя на территории планировочного района Истокский в границах улиц Георгиевской — Специалистов и проектируемых Районной 15 — Жилой 13 — Районной 11.

В 1963 году Чингиз Айтматов получил высшее всенародное признание, которого в те годы мог удостоиться литературный деятель — Ленинскую премию. В 1978 году писателю было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Трижды он был награжден государственной премией СССР.