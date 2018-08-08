В Екатеринбурге откроют улицу имени писателя Чингиза Айтматова
Она появится на территории планировочного района Истокский в год 90-летия литературного деятеля.
Она появится на территории планировочного района Истокский в год 90-летия литературного деятеля.
В Октябрьском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она будет носить имя писателя, журналиста и дипломата Чингиза Айтматова. Соответствующее распоряжение уже подписал
Новый топонимический объект появился на карте уральской столицы в год 90-летия писателя на территории планировочного района Истокский в границах улиц Георгиевской — Специалистов и проектируемых Районной 15 — Жилой 13 — Районной 11.
В 1963 году Чингиз Айтматов получил высшее всенародное признание, которого в те годы мог удостоиться литературный деятель — Ленинскую премию. В 1978 году писателю было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Трижды он был награжден государственной премией СССР.
— За большой вклад в развитие современной литературы и укрепление культурных связей между народами Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1998 года № 1547 Чингиз Айтматов награжден Орденом Дружбы, — рассказали в