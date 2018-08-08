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16:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

На Центральной набережной Волгограда починили систему орошения

На Центральной набережной около стадиона «Волгоград Арена» починили поливочный водопровод, который прорвало минувшей ночью.

К полудню коммунальщики заменили участок водопровода, который вышел из строя в ходе ночного полива. На данный момент система орошения работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа на набережной вдоль рокадной дороги на локальном участке системы поливочного водопровода произошло технологическое нарушение. Для его устранения на проезжую часть набережной был организован сброс чистой воды, находившейся в системе полива. Работы по замене вышедшего из строя участка произведены в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить высыхания растений.

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