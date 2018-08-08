На Центральной набережной Волгограда починили систему орошения
На Центральной набережной около стадиона «Волгоград Арена» починили поливочный водопровод, который прорвало минувшей ночью.
На Центральной набережной около стадиона «Волгоград Арена» починили поливочный водопровод, который прорвало минувшей ночью.
К полудню коммунальщики заменили участок водопровода, который вышел из строя в ходе ночного полива. На данный момент система орошения работает в штатном режиме, сообщает
Напомним, в ночь с 7 на 8 августа на набережной вдоль рокадной дороги на локальном участке системы поливочного водопровода произошло технологическое нарушение. Для его устранения на проезжую часть набережной был организован сброс чистой воды, находившейся в системе полива. Работы по замене вышедшего из строя участка произведены в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить высыхания растений.