На Центральной набережной Волгограда починили систему орошения

К полудню коммунальщики заменили участок водопровода, который вышел из строя в ходе ночного полива. На данный момент система орошения работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа на набережной вдоль рокадной дороги на локальном участке системы поливочного водопровода произошло технологическое нарушение. Для его устранения на проезжую часть набережной был организован сброс чистой воды, находившейся в системе полива. Работы по замене вышедшего из строя участка произведены в максимально сжатые сроки, чтобы не допустить высыхания растений.