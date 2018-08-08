Закатали асфальт: сколько отремонтировали дорог в пригороде Симферополя

Источник: РИА "Новости"

«На участке автомобильной дороги Феодосия-Симферополь в районе села Живописное дорожники ликвидировали колейность (дефекты в виде продольных колей — ред.) на площади 4712 кв м. На участке автотрассы Красноперекопск-Симферополь в районе поселка Гвардейский сотрудники “Крымавтодора” устранили деформацию дорожного полотна, а также ликвидировали колейность площадью 3200 кв м», — отмечается в сообщении.

В селе Мазанка отремонтировали 1,3 тыс кв м дороги струйно-инъекционным методом, который предполагает использование мелкого мытого многогранного щебня. Кроме того, на участке трассы Саки-Орловка возле села Табачное отремонтировали более тысячи квадратных метров, кроме того, дорожники устранили колейность на участке 720 кв м.