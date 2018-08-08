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18:07 (мск), источник: РИА Крым

Закатали асфальт: сколько отремонтировали дорог в пригороде Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. В июле в Симферопольском районе госпредприятие «Крымавтодор» отремонтировало 11 тыс кв м дорог. Так, деформация дорожного полотна была устранена в районе сел Живописное, Мазанка, Табачное и поселка Гвардейский, сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

«На участке автомобильной дороги Феодосия-Симферополь в районе села Живописное дорожники ликвидировали колейность (дефекты в виде продольных колей — ред.) на площади 4712 кв м. На участке автотрассы Красноперекопск-Симферополь в районе поселка Гвардейский сотрудники “Крымавтодора” устранили деформацию дорожного полотна, а также ликвидировали колейность площадью 3200 кв м», — отмечается в сообщении.

В селе Мазанка отремонтировали 1,3 тыс кв м дороги струйно-инъекционным методом, который предполагает использование мелкого мытого многогранного щебня. Кроме того, на участке трассы Саки-Орловка возле села Табачное отремонтировали более тысячи квадратных метров, кроме того, дорожники устранили колейность на участке 720 кв м.

На небольших участках дорог в пгт Молодежное, селах Укромное, Уражайное и Широкое также устранены выбоины и другие повреждения полотна.

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